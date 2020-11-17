【東京奧運】國際奧委會主席巴赫：「極有信心觀眾能入場觀戰」

2020東京奧運不幸遇上新冠肺炎疫情大流行，延後一年至2021年上演，不料由國際奧委會（IOC）今年3月宣布押後至今，8個月來疫情不但毫無減退跡象，還一波又一波在全球各地持續爆發，當中尤以歐洲、美洲和非洲情況最令人憂慮。 早前日本國內外均傳出今屆奧運或許要閉門作賽甚至有機會「搞唔成」，IOC主席巴赫到訪日本時大派定心丸：「非常非常有信心觀眾能入場睇奧運」。

巴赫（Thomas Bach）到訪東京兩天，與東京奧組委開會商討如何在史無前例的疫情大流行之下，主辦雲集全球1.1萬運動員的奧運會同時能夠確保眾人安全。今次是巴赫自去年3月與日本前首相安倍晉三一起宣布奧運延期後，首次到訪日本首都。

巴赫周一（16日）與日本新任首相菅義偉和日本東京都知事小池百合子「擊拳」，並向後者表示，有信心明年夏天會有疫苗出現，IOC將會安排和確保所有參與者和入場觀眾抵達日本前已注射疫苗，「為保護和尊重日本民眾，如到時已有疫苗，奧運參與者和訪客抵達這兒之前均會注射，IOC會努力做到。」

國際奧委會主席巴赫有信心觀眾可入場睇東京奧運。（Getty Images）

宣稱持份者抵日前注射疫苗 記者會上反口

可是他稍後在一個記者會上又稱，不會為參加者設下必須注射疫苗的限制。近日輝瑞和Moderna等美國大藥廠成功研發疫苗的消息，為東京奧運順利舉行燃起希望，惟日本公眾對奧運會應否舉行仍然意見分歧，日本朝日電視台今年11月進行的調查顯示，近60%受訪者稱東京奧運應再次延期或取消。

巴赫跟小池合子會面後，遇上一批要求取消東京奧運會的示威者，他向人群詢問：「你們想對話還是叫口號？」他在記者會上表示，示威者無視他的對話要求。

不少日本人反對疫情下主辦奧運會。（路透社）

上周日本每日新增確診人數創新高，引發當地爆發第三波疫情的關注。巴赫聲稱，明年的奧運會將會是疫情之戰後「隧道盡頭的一點亮光」，指出日本近期在國內舉行連串體育比賽，證明運動會可安全主辦，「非常有信心」觀眾明年可入場觀戰。本月東京順利主辦一項國際體操比賽，並趁此機會測試一系列新冠肺炎防疫措施。

東京奧運，可以盛大舉行嗎？（Getty Images）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：