【英超】利物浦完場前輸爭議12碼　被白禮頓追成1：1平手

英超第10輪周六頭場，聯賽暫居次席的利物浦作客鬥白禮頓，沙拿建功再度被VAR吹走，占士米拿下半場傷出，加上完場前VAR判羅拔臣禁區內犯規，即使祖亞高祖達狀態大勇再有進帳，但紅軍仍被白禮頓的哥斯以12碼破網，雙方各得1分完場。

利物浦一連三星期需要應付歐聯，輪換難免。周中主場不敵阿特蘭大後，今仗作客白禮頓，主帥高普收起沙迪奧文尼，改以狀態大勇的迪亞高祖達及南野拓實正選披甲，南野今季首任正選，配合沙拿及法明奴攻堅。

上仗取得加盟白禮頓以來首個入球的韋碧克，今仗繼續伙拍馬奧比，力爭攻破利物浦的大門。

今仗法明奴縮後一格，沙拿以正箭頭姿態攻堅。後者上輪因新冠肺炎缺陣，今仗復任正選，初段表現「生猛」，早段已有兩腳攻門。惟主隊白禮頓一次反擊卻更具威脅，馬奧比前線傳給干洛尼，該愛爾蘭球員單刀面對艾利臣，惜射門僅僅斜出。

干洛尼錯失單刀機會，該名白禮頓前鋒抱頭甚為失望。（路透社）

干洛尼錯過入球機會，但他在禁區內被紅軍小將歷高威廉斯（Neco Williams）踢跌，球證直指12碼點，馬奧比（Neal Maupay）任劊子手，雖然艾利臣「捉錯路」，馬奧比卻「攞太盡」柱邊出界，白禮頓再次錯過射破利物浦大門的機會。

馬奧比12碼宴客後更因傷退下火線，杜沙特頂替其位置。

白禮頓連番失機，利物浦證明把握力大於一切，沙拿接應長傳，單刀面對白禮頓門將馬菲賴恩射出一記彈地波破網。有VAR的英超，入球切忌開心得太早，VAR翻查沙拿的入球，並指看似平排的沙拿僅僅越位，入球無效，兩軍互無紀錄返回更衣室。

沙拿被判入球越位，畫面看到似乎平排，再度出現爭議性判決。（Twitter截圖）

白禮頓上半場多次攻勢瞄準歷高威廉斯，使該名小將曾輸12碼，主帥高普半場休息時即堵塞漏洞，換入隊友佐敦軒達臣，以通天老倌占士米拿串演右閘。韋碧克及後右路一次快放，先推過法賓奴，再扣過軒達臣左腳起腳，惟角度欠奉，被艾利臣輕鬆沒收。

迪亞高祖達加盟利物浦以來，4場在主場的聯賽皆有進帳，今仗正選上陣，紅軍數糊再度靠該名狀態大勇的葡萄牙翼鋒，利物浦一次小組入滲，沙拿傳給祖達，推橫找到最好機會起腳破網，攻入今季第5個聯賽入球。

迪亞高祖達持續勇態，攻入今季第5個聯賽入球，並助利物浦取得領先。（路透社）

沙迪奧文尼頭槌建功，開心到跳起，可惜再度食詐糊。（路透社）

紅軍60分鐘領先一球，高普決定收起沙拿，該名主力球員甚為不滿，坐在看台上「嬲爆爆」，沙迪奧文尼則後備入替。戰至比賽末段，羅拔臣開出急勁罰球，沙迪奧文尼跳頂頭槌得手，可惜越位在先，紅軍今場兩度「食詐糊」。

羅拔臣與韋碧克在禁區內有接觸，球證翻查VAR後再次判罰12碼，主隊今次改由哥斯主理，從馬奧比宴客中學習，穩陣地射中間中鵠，白禮頓93分鐘追成平手。

沙拿被換出，「嬲爆爆」地坐在看台上。（路透社）

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：