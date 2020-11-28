英超｜利物浦再添VAR爭議　軒達臣望取消　韋碧克獲判12碼感牽強

利物浦與VAR的恩怨千絲萬縷，對紅軍的判決弊多於利，作客白禮頓一仗再現爭議，先有沙拿的「腳毛越位」，完場前羅拔臣跌踢韋碧克，球證翻查VAR後吹罰12碼，結果紅軍完場前痛失兩分。 利物浦隊長佐敦軒達臣賽後當然質疑VAR的判決，稱連被侵犯的韋碧克亦認為不是12碼，並希望足球回復正常。

利物浦經歷周中歐聯不敵阿特蘭大後，返回聯賽再度失利，雖然有大勇的迪亞高祖達先開紀錄，完場前白禮頓第2度博得12碼，哥斯（Pascal GROSS）一射中鵠追成平手，利物浦痛失兩分。

利物浦完場前輸爭議12碼 被白禮頓追成1：1平手

迪亞高祖達持續勇態，攻入今季第5個聯賽入球，並助利物浦取得領先。（路透社）

「VAR殺死足球」的言論不時出現，對於利物浦及一眾「利迷」而言，「殺死VAR」或是頭號目標，事關紅軍再度被VAR逼害。正如「默郡打吡」，沙迪奧文尼攻入絕殺一球，平排變越位，3分慘變1分。

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利物浦在今輪賽事與VAR再有恩怨，沙拿上半場接應長傳單刀建功，惟入球切忌開心得太早，一輪慶祝過後發現空歡喜一場，球證翻查VAR後，認為畫面上平排的沙拿越位在先，入球無效。後備入替的沙迪奧文尼下半場又「食詐糊」，接應罰球頭槌建功，同樣被VAR因越位而推翻，越位相對沙拿的一球明顯。

沙拿被判入球越位，畫面看到似乎平排，再度出現爭議性判決。（Twitter截圖）

戰至完場前，白禮頓前鋒韋碧克與羅拔臣在禁區內伸腳爭波，羅拔臣欲解圍時踢中韋碧克的鞋底，以為相安無事，VAR卻再度出動，球證翻查後認為羅拔臣與韋碧克有接觸，吹罰12碼，白禮頓的哥斯主射建功，完場前追成1：1平手，場邊的主帥高普只好無奈冷笑。

韋碧克完場前被羅拔臣踢中鞋底，球證翻查VAR後判罰12碼。（Twitter截圖）

利物浦今季已經8次遇到不利的VAR判決，高普賽後不願多談，直言球證是正確，判決「說了算」，無謂引起多餘的爭論，並對麾下發揮感到滿意。

高普是否口不對心，無人知曉，隊長佐敦軒達臣則直言這不應該是12碼，並指連被侵犯的韋碧克亦認為不應吹罰：「對我而言，羅拔臣的犯規當然不足以構成12碼，韋碧克向我說這個並非犯規，連白禮頓的球員亦轉身回防，他們同樣不認為是12碼。我個人希望取消VAR，讓足球回復正常，事關如今每周也有相關VAR的爭議。」

球證翻查VAR後直指12碼點，場邊的高普無奈地笑了出來。（路透社）

為白禮頓博得12碼的韋碧克，賽後現身說法，稱12碼判決有爭議：「我們獲得一個有點牽強的12碼，當時我先觸球，羅拔臣及後踢中我，球證翻查VAR後便吹罰12碼，今仗我們從此得益，所以無謂多餘地質疑。」

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