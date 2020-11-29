【英超】高普再發火賽後訪問火花四濺　連尼加：他的發火目標錯了

利物浦被VAR「打劫」失分，比賽期間連萬能副隊長占士米拿也倒下，領隊高普（Jurgen Klopp）心情經已夠壞，賽後遇上一個不斷瘋狂挑戰他的電視台記者，令他連續兩周失控了。 一個十分奇怪的賽後訪問，記者與高普各執一詞，充滿火藥味之下互相說服不了對方，德國人罕有黑住面拂袖而去。

世紀疫情隊隊受害，各大聯賽前列球隊傷兵名單愈來愈長，眾多球隊之中，以英超上季冠軍利物浦影響最大。眼看主力球員一個又一個倒下，領隊高普憤怒了。上輪比賽後他炮轟兩大直播商BT Sport及Sky Sports：「天空及BT一定要就此事好好討論一下，如果我們一直周中踢完比賽後，周六中午（英國時間）又要落場的話。我不太認為己隊可以有11人完成今季賽事。」

高普又強調並非只為利物浦發聲：「當我開腔提及這些問題時，這從不只關係到利物浦，而是所以足球員。如果你（天空體育）不跟BT一起改變，我們（所有球隊）都會玩完。」去季帶領利物浦奪得隊史首次英超冠軍的高普續道，「我知道你們直播商不關心球員安危，這就是問題根本所在，球圈中人都曾就這問題講了很多，但一直都沒有見到任何改變。」

Sky Sports未有播出高普這段訪問，令網民十分生氣。不料一個星期之後，他要面對鏡頭再爆多次。

高普在賽後訪問跟BT Sport記者Des Kelly激烈討論。（影片截圖）

【憤怒的高普】 （按圖放大）

直播商BT Sport電視台記者Des Kelly訪問高普，當他提到占士米拿的名字後，雙方爆發一輪激烈討論。詳見如下：

Des Kelly：「占士米拿是後大腿筋（受傷）吧？」

高普：「是的，恭喜你（Yeah, congratulations）。」

Des Kelly：「什麼？是針對我個人嗎？」

高普：「是呀，因為你為他們工作。後大腿筋，真是意想不到呢。他們受傷了，然後去問韋達（錫菲聯領隊，一直大力阻止英超換人名額增至5人）如何防止球員受傷。」

Des Kelly：「或許你攻擊的是錯誤對象？我們是直播商，根據英超聯規則工作，規則也是英超聯賽會和球會定下，那你為什麼不跟英超球會去談呢？」

高普：「我不知道我還要說多少次，是你選擇我們去踢中午12點半（英國時間）的比賽，不是你個人，但你們的確這樣做。由現在到12月和新年，又多一場星期三……」

Des Kelly：「當你說中午12點半，那個時段是由英超球會所選擇，存在有它的理由。」

高普：「那是十分艱難的時段。」

Des Kelly：「當然那是十分困難的時段，球場空無一人，直播商也在支持球賽。」

高普：「即使改為下午3時或5時半，那也完全無分別。」

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高普炮轟BT Sport記者片段：

A fascinating interview between Jurgen Klopp and @TheDesKelly discussing Liverpool's draw with Brighton, the Reds' injuries and fixture schedule. pic.twitter.com/s0BhahlUsP — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 28, 2020

「你又利用我來當頭條新聞吧」

這段激烈對話之前，高普已因今仗球證判決十分不快：「那兩球越位，我覺得十分接近，我問過，他們說有（越位），不過我們已經習慣。」

對於比賽尾段羅拔臣鞋面輕微踢到韋碧克鞋底被判那記極具爭議的十二碼，他似乎口不對心地說，「那球十二碼，我認為決定正確。」

Des Kelly看出高普在說反話，補上一句「連部分白禮頓球員也不認為是十二碼……」即引發高普怒火，「你又嘗試用我來挑起火頭，找頭條。如果我說那不是十二碼……球證又已經判罰了。」他生氣地炮轟對方：「不要再這樣好吧，你總是一直嘗試這樣。今天我說那是十二碼，你對答案感到不滿意，那你便自己說出答案吧。」

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利物浦多員主力重創（按圖進入）：

+ 6 + 6 + 6

高治呆若木雞 連尼加讚好

兩人的激辯令賽後的分析時段大為縮減，嘉賓之一的利物浦舊將高治呆在當場，另一曾效力紅軍的祖高爾嘗試打圓場，「因為利物浦是最受觀眾歡迎球隊，所以直播商無法不選擇他們……」，主持人多說數句便草草收場。

同屬BT Sport的連尼加大讚同事Des Kelly捍衛直播商的立場，他在Twitter發文稱，「我很同情高普，不過他選錯對象了，那（賽程編排）其實是英超聯的工作。」

連尼加說高普罵錯對象。（Twitter@GaryLineker）

周六英超第10輪戰果（按圖進入）：

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：