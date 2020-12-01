【F1】巴林站再證戰車「人字拖」重要性　增設近3年保車手性命

一場F1巴林站，哈斯車手哥桑一次嚴重意外，顯示賽車仍然是項具危險性的運動外，同時證明F1多年來致力發展安全措施並沒有白費。 早年推行Halo頭部保護裝置時，不少聲音反對這個決定，但國際汽車聯會力排眾議，在2018年起落實執行，如今再度證明Halo的價值。

剛過去周末的F1巴林站，發生一宗近年最嚴重的意外，哈斯車手哥桑（Romain Grojsean）在第一個圈大炒車，失控高速撞向防撞欄，戰車撞欄後隨即爆炸起火，幸好哥桑及時逃出火海，加上賽道醫療人員極速趕赴現場，立即送院治理，僅手腳輕微燒傷，確實是不幸中的大幸。

哥桑遇近年最恐怖爆炸意外 及時逃離火球保命 全靠生死五秒

哈斯哥桑至少停一場 薩基亞站替工祖父曾兩奪世界冠軍

哥桑巴林站的恐怖意外（按圖放大）：

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哥桑所屬的哈斯車隊表示，該名34歲的法國車手經過治理後已無大礙，預料在巴林時間周二（1日）出院。哈斯早前公布，哥桑在本周末同在巴林上演的薩基亞站中休息，由名將之後比爾路菲迪帕特（Pietro Fittipaldi）頂替披甲出戰，至今仍然未知哥桑能否趕及在煞科戰阿布扎比站復出。

哥桑在醫院多次透過社交網站「保平安」，並展露包紮成的「豬手」，而他亦再三感激工作人員，並感謝外界對他的關心。火海逃生，「執返條命」，哥桑特意提及其中一個「英雄」—— Halo頭部保護裝置，「我在數年前同樣反對Halo，至今我認為這是世界上最完美的裝置，否則我已不能與我談話。」

哥桑報平安，雙手包紮成「豬手」。（instagram @grosjeanromain）

哥桑發生意外時，綜合外媒報道指他的戰車以時速近220公里撞欄，並承受50G的重力。經歷如此驚人的衝擊力，哥桑依然絲毫無損，全靠Halo保命。

國際汽車聯會（FIA）在2018年起，F1所有戰車需要在駕駛艙上增添一個「人字拖狀」的裝置，目標清晰，希望保護各車手的頭部，減少致命意外的可能性。Halo的概念出現後，惹來不少聲音，更有指Halo這裝置違反「開放駕駛艙」（Open Cockpit）賽車的原意，並會影響車手的視線。

哥桑賽車斷開兩截。（路透社）

戰車原有設計沿用多年，早年突然需要添加一隻「人字拖」，大大影響戰車的氣動力設計，但安全卻是這個裝置的重點。以鈦合金組成的Halo，F1官方稱這「人字拖」可以承受兩架雙層巴士﹑12000公斤的重量，是整架戰車最堅固的一部分。意外過後，即使哥桑的戰車分成兩截，駕駛艙及Halo依然絲毫無損，可見它的堅韌程度。

即使遇到猛烈撞擊，戰車分成兩截，駕駛艙及Halo同樣沒有損毀。（Getty Images）

Halo使用近3年間，在不同級別賽事已證明本身的價值，在2018年F2西班牙站賽事中，兩名日本車手一次碰撞，牧野任祐（Tadasuke Makino）及福住仁嶺（Nirei Fukuzumi）戰車的輪胎碰撞，福住的戰車鏟上牧野的車頂，要不是Halo的話，戰車大有機會壓在牧野的頭上。意外發生後，牧野戰車上明顯有「軚痕」，向世人證明Halo的作用。

F2日本車手險爆頭 全靠「人字拖」裝置Halo救命

意外後，牧野任祐戰車上的Halo雖然外表有漆料被刮下，但仍然很堅固。（互聯網）

另一宗恐怖意外，就在同年的比利時站，甫起步時，艾朗素的戰車被後方的侯根保撞中，失控並整架戰車飛起，正正在當時效力沙巴的陸克萊頭上飛過，險象環生。

巴林站的焦點全數放在哥桑的意外上，Racing Point車隊的「太子爺」史杜爾的翻車意外被外界忽略，這宗意外同樣證明Halo的用處。一旦F1戰車翻側的話，Halo裝置將在車手頭部之上，即使翻車仍然可以保護車手的頭部，不會被戰車壓住。

F1近年的嚴重車禍：

2014年日本站，當時的馬魯西亞車手比安奇（Jules Bianchi）在天雨路滑下發生意外，失控高速衝出賽道外，撞到場外停泊的拖拉機，最終不幸身亡，終年25歲。假若比安奇的意外在今時今日發生，或許Halo裝置可以保住他的性命。

安全措拖，缺一不可，如今哥桑幸好保住「命仔」，但F1不斷致力追求更安全的戰車，才是力保車手性命的重要元素。

巴林站前十：

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F1車隊積分榜：

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F1最後2站賽程（按圖放大）：