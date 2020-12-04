馬勒當拿逝世｜尼馬難忘球王暖心舉動　泰維斯披小保加舊球衣致敬

馬勒當拿在上周突然離開人世，不少球員亦在場上以各自的方式向一代球王致敬，曾與馬勒當拿「激吻」的泰維斯，在南美自由盃16強為小保加攻入致勝一球，慶祝時展示當年的小保加球衣。 另外，巴黎聖日耳門球星尼馬早前受訪，憶述小時候與馬勒當拿的一段往事。

阿根廷一代球王馬勒當拿上周猝逝，終年60歲，消息震撼全球球壇，不同賽事紛紛發起不同的悼念儀式，當中包括球王曾效力過的小保加。這間阿根廷「老字號」早前出戰馬勒當拿離世後首場的賽事，在看台上放置海報﹑球員們穿上紀念版T恤﹑小保加球員球衣全數印上馬勒當拿的名字，以紀念一代球王對小保加的貢獻。

小保加主場悼念球王 阿根廷聯賽盃易名致意

小保加眾將入球慶祝時，一同向馬勒當拿致意，這舉動令馬勒當拿女兒相當感動。（路透社）

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小保加及後轉戰南美自由盃，作客巴西的國際體育會出戰16強首回合，隊長泰維斯攻入全場唯一入球，助小保加首回合先拔頭籌。

泰維斯攻入奠勝一球後，入球慶祝時脫去小保加的球衣，展露出一件1981年的小保加球衣，81年正正是馬勒當拿效力的年份。泰維斯高舉雙手，將入球獻給天上的球王，並親吻印有「無限」符號的隊長臂章，寓意馬勒當拿永垂不朽，而泰維斯致敬的代價就是一面黃牌。

泰維斯建功後展示1981年的小保加球衣，向馬勒當拿致敬。（路透社）

泰維斯在今年初對馬勒當拿領軍的甘拿斯亞時，泰維斯當時無懼疫情，與馬勒當拿「嘴對嘴」示好，從球王身上取得好運後，並帶領小保加重奪多年的阿根廷聯賽錦標。

泰維斯無懼疫情激吻肥馬 一球奠勝助小保加重奪錦標

即使馬勒當拿已離開人世，他的力量依然眷顧泰維斯，該名36歲的球星表示，穿起當年馬勒當拿的球衣給予他額外的力量，「當穿上這球衣時，有種不同的力量，這感覺從未試過，我不能解釋是什麼力量，但我十分有自信我會取得入球，事關他（馬勒當拿）是獨一無二的，他是神。」

泰維斯賽後表示是馬勒當拿的球衣賜他力量。（路透社）

尼馬難忘小時候與馬勒當拿的暖心互動

另外，巴黎聖日耳門球星尼馬早前接受《Eleven Sports》訪問時，談及他小時候與馬勒當拿的一段往事。當時巴西與阿根廷的傳奇隊上演一場元老表演賽，馬勒當拿亦有份參與，年少時是山度士一員的尼馬，獲得一個與球王偶遇的特別機會。

當時年僅13歲的尼馬，他亦是座上客之一，當時巴西傳奇隊的隊巴沒有位置，尼馬未能上車，只好轉乘阿根廷的隊巴，當他踏上隊巴的第一刻，便看到馬勒當拿坐在第一行，「當時我坐在馬勒當拿身旁，他對我相當有善，他帶我往更衣室及球場，我與他亦有合照，我永遠也會記住這一刻。」

尼馬難忘年少時與馬勒當拿的互動。（Twitter截圖）

除了馬勒當拿對尼馬的暖心舉動外，尼馬同樣非常敬重球王，全因他是足球員及運動員的榜樣。

尼馬與其他PSG隊友，早前鬥波爾多的聯賽時，賽前穿上一件印有馬勒當拿肖像的紀念T恤，衫上寫上「再見10號仔」，向一代球王作最後的致敬。

尼馬與PSG隊友們在法甲開賽前穿上馬勒當拿的紀念T恤熱身。（美聯社）

【馬勒當拿長眠之所】（按圖放大）

【市民向馬勒當拿最後致敬】（按圖放大）