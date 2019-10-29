【中超】廣州恒大另類炒魷方式？簡拿華路返總部學習改由鄭智領軍

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這是另類炒魷方式嗎？

中超球隊廣州恒大前日宣布主帥簡拿華路要到集團總部上堂，學習期間，由隊長鄭智暫代帥位。在昨日的隊內會議上，球會向球員交代此事，據內地傳媒估計，鄭智很大機會執教至季尾，但未知簡拿華路會否回歸球隊。

廣州恒大在中超榜首跟上海上港及北京國安鬥得難分難解，球隊雖然仍以63分守住首位，但近況低迷，近5場聯賽僅1勝2和2負。恒大前日（10月27日）突然在官網公告，指主帥簡拿華路需要參加恒大企業文化學習班，學習期間，由隊長鄭智代為執行主教練職責。

簡拿華路周一到廣州的總部，與高層會面，但沒有出席同日的球隊會議。（視覺中國/資料圖片）

恒大前日發公告，指簡拿華路要去總部學習。（網上截圖）

昨日，簡拿華路到廣州總部恒大中心，與高層會面。在同一日上午11時，球會召開內部會議，由於班主許家印不在廣州，由球會總經理主持，但簡拿華路沒有出席。據內地傳媒了解，此次會面主要是球會向球員交代簡拿華路「上堂」的消息，而且估計鄭智很可能暫代帥位至季尾。

恒大近況低迷，相信是簡拿華路要去上堂的原因。（視覺中國/資料圖片）

中超尚餘3輪比賽，恒大下輪將硬撼爭標對手上港，之後會對河北華夏幸福及上海申花。

簡拿華路與恒大尚有3年合約，違約金不菲，內地傳媒也不清楚這名意大利教練未來會否回歸球隊。

內地傳媒引述意媒指，簡拿華路的團隊不願意跟鄭智合作。（視覺中國/資料圖片）

內地傳媒引述意大利《米蘭體育報》指，簡拿華路的律師已經向恒大發出警告，提出名譽傷害的賠償；包括其弟保羅簡拿華路在內的教練團隊表明，他們只會跟合資格的教練合作，而鄭智暫時沒有教練證書。

鄭智（左）沒有教練執照。（視覺中國/資料圖片）

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