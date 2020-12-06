【恐怖車禍】F1車手捱過猛撞與28秒火燒　奇蹟輕傷背後有5大要素

上周末，F1巴林站一次恐怖車禍震驚全球。哈斯車隊的法國車手哥桑（Romain Grosjean）以時速210公里撞向防撞欄，戰車斷開兩截更起火爆炸，他竟奇蹟地只有手背輕微燒傷。 一周過去，哥桑已滿臉笑容地重回巴林賽道，即使未能出賽，仍然微笑着接受訪問，講述從撞欄到逃出的28秒間，自己到底經歷過什麼、又想過什麼。

哥桑獲救後一臉驚愕的畫面，令車迷無不放心又痛心，他留院3天後出院即「重返」巴林賽道，無論到何處都掛着笑容。他日前接受F1官方訪問，同樣笑着道：「老實說，現在我做什麼事都覺得很開心，現在坐在這裏跟你做訪問，我也很開心！」

面對有點驚訝的主持，他微笑說：「現實中，（我被困）那是28秒，但我就像過了1分半鐘，接下來我會好好解釋。」

哥桑受訪講述恐怖經歷時，仍能微笑。（Youtube截圖）

從F1的官方數據，哥桑撞欄時速達210公里，瞬間更承受53重力—即米格35戰鬥機最高重力的約9倍，加上撞擊後車體斷開、駕駛倉插進防撞欄、更爆炸起火，到底他是如何逃出生天的？

F1車手必須受訓，做到在5秒內由拆去軚盤、解開安全帶、向上跳，從駕駛倉內逃出，但從哥桑的敍述可知，正常的逃離程序並不管用。

【圖說哥桑奇蹟關鍵】哥桑能活命，除了幸運和求生意志，尚有5大關鍵要素，當中有希盧和背後的悲劇（按圖放大）：

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諾里斯示範如何盡快逃離駕駛倉：

五度嘗試逃出 曾以為火焰是落日

「撞擊停止後，我張開雙眼，立刻解開安全帶、拆走軚盤、向上跳，但有東西從上頂住了，那是防撞欄，所以我就再坐好，試試等人來救我。」左右環顧，哥桑見到一片橙色，「有點奇怪，是日落了嗎？不是吧，那不是日落，是賽道的燈嗎？也不是……然後，我的護目鏡開始溶解了。喔，原來是火！我已沒時間等人來救我了。」他說得冷靜，但更恐怖的事在後頭。

進一步了解希盧和逃出練習的重要：

巴林站再證戰車「人字拖」重要性 增設近3年保車手性命

哥桑遇近年最恐怖爆炸意外 及時逃離火球保命 全靠生死五秒

「於是，我再嘗試微微升起身體、從右邊出去，不行；再嘗試從左邊出去，還是不行，所以我再次坐下來，說了幾句粗口，然後跟自己說，不行，我的生涯怎能就這樣結束？」

回帶：F1巴林站的恐怖意外

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他不諱言想起偶像、傳奇車手勞達（Niki Lauda），這位已故奧地利車手在1976年德國大獎賽，因意外致臉部大面積燒傷、右耳幾乎盡毁，但6周後已重返比賽、其後再登頒獎台。「我就想，我不能這樣結束生涯，這不能成為我最後的比賽！」

「會先燒掉（身體）哪一部份呢？」

短短28秒間，哥桑腦海裏想了很多，更一度開始直接面對死亡：「有趣的事發生了，其實那一點都不有趣，而是可怕。我坐好、所有肌肉放鬆，內心更是平靜，那時我已在想，好吧，我會死，會先燒掉（身體）哪一部份呢？是腳嗎？還是手？那會痛嗎？」

他續稱，「那種感覺非常、非常奇怪，（作為賽車手）我們有時很接近死亡，會感到恐懼，但那時死神就在眼前了，我還替他取了名字，不要問我為什麼……」但為死神取了名字後，哥桑卻突然清醒了一點，「我開始想起孩子們，我不能就這樣死掉。」

哥桑重返巴林賽道，燒傷令下季未有席位的他，未必能作今季F1最後一戰，但平治車隊稱，可讓他在最後一站參加測試。（Getty Images）

家人給予的力量，令哥桑最終放手一搏：「所以我再試一試，將腦袋稍微向左後方轉、再出去，那是行得通的，但我的腿卡了在駕駛艙內；所以我又再坐下、然後用盡全力將腿拔出來，我的鞋子掉了，但我抽出了我的腿，再試着用同一方式出來，當我的肩膊通過了希盧時，就知道自己逃得掉了。」

哥桑雙手抓住希盧借力逃出，當時他雙手都伸進了火裏，「我的手套一般而言是紅色的，但我看到它們變成了黑色，也感覺到了燃燒的痛楚。但我還是借力，升起了自己，再跳到防撞欄上，就感覺到Ian（F1官方醫生Ian Roberts）扯着我的賽服，那種感覺，實在無可比擬，那一刻我真的覺得自己還活着了。」

哥桑回歸賽道的感人時刻：

I’m not crying, you are 🥺



Amazing scenes as @RGrosjean meets those who got him to safety 🙏#HaasF1 pic.twitter.com/XehGe3HGsT — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 3, 2020

哥桑早已肯定明年不會留在哈斯，在大多數車隊席位已填滿之下，他明年也難留F1，其左手手背二級燒傷，也使他未必可在下周的阿布札比站復出。不過平治車隊相當慷慨，表明願意讓哥桑在阿布札比站參與測試，以此暫別F1。