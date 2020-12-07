【F2】車神之子小舒密加驚險封王　阿布札比站隨時升呢頂替哥桑

世界二級方程式錦標賽（Formula 2）周末在巴林的薩基爾站上演最後兩站，「車神之子」米克舒密加力保領先優勢，雖然在周日的衝刺賽未能取得分數，幸好主要競爭對手艾洛特同樣無分落袋，結果挾F2世界冠軍之名升上F1。 上周巴林站遇上恐怖意外，及時逃出鬼門關的哥桑，宣布不會參與煞科戰阿布札比站，哈斯暫未公布替代人選，小舒密加隨時在下周提早升班。

經歷11個分站，22場賽事，本年度的F2在巴林薩基爾站煞科，周末一連兩日上演兩場賽事，先在周六上演常規賽（Feature Race），周日則舉行較短的衝刺賽（Sprint Race）。

米克舒密加挾14分優勢進入最後一站，領先同屬法拉利青訓的艾洛特（Callum Ilott），小舒密加在排位賽被對手撞走，只能以第18位起步，但他亦能收復失地，以第6位完成賽事，並緊隨艾洛特後方衝線，加上造出最快圈速額外的兩分，力保14分的優勢，進入周日的衝刺賽。

米克舒密加（前）與艾洛特（後）在今站早段正面交鋒。（Getty Images）

衝刺賽最多可獲得17分（冠軍15分及最快圈速2分），艾洛特至少需要以亞軍衝線並拿下最快圈速，同時寄望小舒密加無分落袋，才有望絕地反勝封王。兩名法拉利青訓車手一同在第二行起步，米克舒密加開賽一度登上次席，惟在早段已多次「鎖死」輪胎，影響戰車戰力，及後回歸第3位，艾洛特緊隨亦步亦趨，「車神之子」在壓力下最終未能保住位置，被艾洛特等多名車手趕過。

米克舒密加受壓下多次犯錯，幸好也力保領先優勢稱霸。（Getty Images）

小舒密加決定「入Pit」換胎，此舉令他跌出取分位置，惜當時第3位的艾洛特與前方距離近4秒，即使力追下仍然難越雷池半步，及後更被後方車手爬頭，最終功虧一簣，以第10位完成，而米克則以18位衝線，仍然足以封王，成為今年F2世界冠軍。

小舒密加以第18位完成今站，有驚無險稱霸F2總冠軍。（Getty Images）

另外，今場冠、亞軍由Carlin車隊包辦，周六常規賽奪冠的日本車手、盛傳來季升上艾法托利的角田裕毅，後上以亞軍完成賽事，他的隊友印度車手杜魯華（Jehan Daruvala）奪得分站冠軍。

日本車手角田裕毅在周末薩基爾兩站皆登上頒獎台。（Getty Images）

F2全年總亞軍艾洛特（左）﹑總冠軍米克舒密加（中）及總季軍角田裕毅（右）。（Getty Images）

哥桑宣布退出煞科戰 「這是對個人的最好決定」

F1哈斯車隊早前宣布，來季的車手組合將由米克舒密加夥拍另一F2車手馬薩賓，「車神仔」如今奪冠升班，實在是錦上添花。上周巴林站遇上恐怖意外的哥桑，戰車高速撞向防撞欄並立即爆炸起火，幸好保住性命，雙手手背二級燒傷，實屬不幸中之大幸。

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哥桑在社交網站宣布將不會角逐阿布札比站。（Getty Images）

來年沒有合約的哥桑，下周阿布札比站或是他的F1告別戰，早前該名法國車手亦多次強調希望出戰，可惜受燒傷未癒所限，周日晚上透過社交網站宣布，因為康復的考量，決定不會角逐下周賽事，這是生涯中最難下的決定。

哥桑向各車迷道別後，哈斯車隊至今仍未公布下站的替代人選，小舒密加下站將在練習賽中駕駛哈斯戰車，兩名新秀其中之一隨時在煞科戰正賽提早登場。

【圖說哥桑奇蹟關鍵】

哥桑能活命，除了幸運和求生意志，尚有5大關鍵要素，當中有希盧和背後的悲劇（按圖放大）：

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