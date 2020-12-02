【F1】哥桑分享死裏逃生片段　感激羅拔斯醫生將他拉出火場

在周日F1巴林站發生嚴重意外的法國車手哥桑（Romain Grosjean），今日在社交網站分享自己的獲救片段，他還撰寫長文，感謝消防員及羅拔斯醫生，更稱後者為英雄。羅拔斯醫生在訪問中表示，他只是做了本份，從沒有視自己為英雄。

戰車斷成兩截，鐵欄被撞彎，欄後熊熊烈火。醫生羅拔斯（Ian Roberts）、醫療車司機雲達美維（van der Merwe）與消防員首先到場。消防員拿起滅火筒救火，羅拔斯跟在消防員身旁。此時，火光之中，出現哥桑的身影。羅拔斯搶到消防員身前，靠近火場，接應爬欄而出的哥桑。

【哥桑死裏逃生逐格睇】

哥桑在大火之中逃出。（F1官網）

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哥桑今在Instagram上分享這段他獲救的片段，他第一句就寫：「這段短片令人難以置信！」他之後感謝救命恩人，他續寫：「看看消防員的專業，他嘗試讓我與大火保持距離。看看羅拔斯及他的行為，我告訴他，他是一位英雄。他盡全力走入火場，入到能夠救到我的位置。」

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哥桑表示他永遠不會忘記意外中的每個時刻，他續寫：「終於，也是這個時刻，我方知道自己逃出生天，脫離車架。我有燒傷，傷口亦很痛，但痛楚完全比不上我要脫險的決心。當我感到羅拔斯的手拉我越過鐵欄時，我知道自己終於安全了。」

哥桑最後寫：「我遇見了死亡，這是我人生中最差的感覺，但我現在仍然生存，我會以更好的方法，享受人生中的每一秒及每一次微小的勝利。」

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34歲的哥桑昨日分享了他在醫院留醫的照片，見到他燒傷的雙手被包紮，就像兩隻豬蹄。他留言：「從未想過，做到少少深蹲已經令我非常高興。意外後，身體康復進度理想，希望雙手的燒傷都可以一樣。再一次多謝大家的訊息。」哥桑最後補充，他現在打字非常緩慢。

羅拔斯醫生表示只是做好本份，並沒有當自己是英雄。（網上片段截圖）

哥桑在醫院練習深蹲，他表示康復進度理想。（哥桑Instagram）

另外，被哥桑點名稱讚為英雄的F1醫生羅拔斯亦接受訪問，對於外界的讚許，他回應：「我不是英雄。更人做了一些認真的英雄行為。我所做的只是本份，所以我沒有當自己是英雄。不過，對於大家的稱讚，我都感到欣喜。」

羅拔斯日前都有談及救人的情況，他說：「現場就像烤爐一樣，到處是紅色的火焰。你見到哥桑盡力逃生，他一步步幫自己脫離險境。」但羅拔斯承認，如果不是哥桑自己能夠離開車架，他也愛莫能助，他續說：「有名消防員趕到，他開了滅火器，滅火泡沫將火勢推後。當哥桑爬到夠高，我們就可以拉他過欄，盡快離場。」

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