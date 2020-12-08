俄羅斯一泳池員工大意犯錯　氯氣遠超安全上限　30人集體中毒

俄羅斯一個游泳池使用較正常多出250倍的氯氣後，導致多人集體中毒，30人需送院治理，當中包括21人個學童，當地官員指出6名兒童情況危殆。

事發地點位於俄羅斯南部城市阿斯特拉罕（Astrakhan）一個名為Dynamo 的公共泳池，當地媒體引述官員講法，事件起因是負責清潔泳池的員工大意犯錯，結果發生這次不幸意外。

消息指，出事游池的池水中被放入較規定上限超過250倍氯氣，有關泳池在事發後已關閉，並正遁刑事方向調查。

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游泳池在水中加入氯氣，用以殺菌消毒，可是若用量超過安全上限，便會產生危險。氯氣中毒徵狀包括咳嗽、呼吸困難和肺部產生液體，同時可引發消化系統問題，例如口腔如被火燒、喉嚨漲痛、胃痛、嘔吐和糞便帶血。

送院30人之中，21人為在學兒童，當中6童目前情況並不樂觀，需要靠呼吸機維生。

傷者主要因呼吸及眼睛問題需接受治療，阿斯特拉罕地方行政長官巴布舒堅（Igor Babushkin）前往當地兒童醫院，探望受影響兒童及家人。

從新聞片段畫面可見，工人穿上連頭盔的全套保護衣和氧氣筒，在案發現場以儀器檢查氣體讀數。另一畫面為一個空無一人的泳池更衣室，畫面中可見泳客似乎匆忙離開後，在地上遺留下泳衣泳褲、毛巾等個人物品。官員在另一幕中檢查限制進入區域內的氯氣缸。

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