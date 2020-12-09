新冠肺炎｜康文署周四起關閉運動場　公園戶外緩跑徑維持開放

康文署今日（12月9日）宣布，受新冠肺炎疫情影響，配合政府的最新防疫措施，由明日（12月10日）起將停開放運動場及所有室內體育設施，但公園裏的戶外緩跑徑仍會維持開放。

康文署今日的公告指，為配合政府整體進一步收緊社交距離的安排，以符合《預防及控制疾病條例》（第599章）的規例，由12月10日起暫停開放轄下部分康樂和文化場地及設施，直至另行通告。

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暫停開放的康樂設施包括康文署轄下所有刊憲泳灘、戶外康樂場地及設施包括網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、門球場、乒乓球枱、棋檯、極限運動場、滾軸溜冰場、滑板場、戶外健身設施、卵石徑、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、交通安全城、露天劇場、硬地羽毛球場、兒童遊樂設施等，將暫停開放。所有室內體育設施包括體育館、香港單車館、壁球中心、羽毛球中心、乒乓球中心等亦將於同日起關閉。

康文署由12月10日起將關閉運動場，直至另行通知。（康文署圖片）

5條位於坑口體育館、調景嶺體育館、天暉路體育館、香港公園體育館及保榮路體育館的室內緩跑徑亦隨體育館暫停開放。此外，康文署呼籲市民切勿在泳灘游泳或聚集，以免發生意外。

早前已關閉的康樂設施如戶外隊際運動的免費及收費場地、公眾游泳池、水上活動中心、桌球設施、觀眾席、貝澳營地和燒烤場等將繼續暫停開放。不過，康文署表示，轄下公園的靜態康樂設施（如大草坪及公園座椅等），以及公園裏的戶外緩跑徑仍會維持開放。

運動場的跑道由12月10日起暫停開放。（資料圖片／余俊亮攝）

康文署稱，公園裏的戶外緩跑徑仍會維持開放。（資料圖片）

據康文署網站，戶外的緩跑徑或健身徑約有78條，例如維多利亞公園內長625米的緩跑徑、位於九龍仔公園內長550米的緩跑徑、位於跑馬地遊樂場內長1080米的緩跑徑。康文署發言人提醒市民必須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的群組聚集。

位於維園的緩跑徑長625米。（陳永武攝/資料圖片）

在康體活動方面，所有康體活動將會暫停，直至另行通告，以減少社交接觸及防止病毒在社區散播。康文署會為受影響的收費活動參加者安排全數或部分退款。由於今年場地因疫情多次關閉，引致大量退款個案需要處理，預計需時較長才能完成處理退款申請，請市民耐心等候。

康文署再封場 足球、籃球等場地關閉

戶外隊際運動的免費及收費場地已在上周起關閉。（資料圖片）

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