MLB棒球｜由薪水小偷到入選最佳陣容　達比修憑高速變化魔球翻身

美職棒芝加哥小熊日籍星將達比修有，雖與上月頒發予聯盟年度最佳投手的賽揚獎（Cy Young Award）擦身而過，未能成為亞洲首位奪得該獎的投手，他仍憑亮眼表現入選「大聯盟最佳陣容」（All-MLB Team），成為年度一隊的5名先發投手之一，勇膺亞洲球員史上第一人。 今天成就看似理所當然，不過只是一年多之前，這個近年屢受傷患困擾的球星還是個被球迷視為討厭對象的「薪水小偷」。谷底大翻身，全靠一招驚人絕技。

大聯盟今年受到新冠肺炎疫情影響，不僅賽季「縮水」，還自二戰後首度取消全明星賽。不過MLB仍透過票選決出年度第一、二隊最佳陣容，其中50％是由球迷票選、50％由各界專家投票選出。

每一隊包括5名先發投手、2名後備投手、3名外野手，捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手、指定打擊則各一人。

5名先發投手中，包括達比修有、美聯塞揚獎得主畢柏（Shane Bieber）、國聯塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）以及勇士隊7勝0敗的投手弗瑞德（Max Fried），大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）則是連續兩年獲選。（MLB圖片）

首入選一隊創日本歷史 柳賢振入選二隊先發

「大聯盟最佳陣容」今年第二屆舉行，去年沒有日籍球員入圍，達比修有在今季「縮水」球季中交出國聯最多的8勝，防禦率2.01列第2名，與前田健太雙雙入圍，最終由達比修成為第一位獲選第一隊的日本球員，前田與韓籍投手柳賢振則雙雙入選年度第二隊的先發投手。在名單公布後，他立即在twitter上發文謝票：「Thank You（謝謝）」。

達比修有今季表現搶眼，交出國聯最多的8勝，防禦率2.01列第2名。（Getty Images）

下半季表現反彈 變化球獲日媒選為名場面

事實上，34歲的達比修今年旅美第8年，今夏芝加哥棒球迷熱烈討論的名字便是他。由去年下半季表現反彈，他從人見人厭的「薪水小偷」，躍升為賽揚獎得獎大熱，到今天入選年度最佳投手，轉變之快也許令人意想不到。

他曾在2015年與2018年歷經手術傷痛、復健，如今8勝3敗、防禦率2.01、三振79次重返高峰，若今年有全明星賽，他很大機會繼日職前輩野茂英雄和韓國名將柳賢振後，成為第3位代表國聯先發的亞洲球員。

達比修有以變化多端球路見稱，9月投出的「魔球」獲日媒《The Answer》選為2020年名場面。（Getty Images）

這名右手投手不但能扔出變化多端的球路，左手一樣可擲出漂亮軌跡的曲線球，實在是球壇天才橫溢的瑰寶，無奈傷患幾乎令他毀掉，他一直未有放棄，終於捱到雨過天青一天。

今年9月對紅人的一場賽事上，他以右手投出球速高達96mph（時速154公里）的二縫線速球，令人瞠目結舌；影片上載一天後吸引多達92.5萬人次觀看，日本知名體育媒體《The Answer》在今月更選了該球為2020年「名珍場面」。

達比修單場9次三振：

達比修的二縫線速球，其橫向位移位，連知名投手教練Tom House亦驚歎。

19.2" of horizontal break on this one https://t.co/OPh0QV9jeO — David Adler (@_dadler) September 10, 2020

達比修也坦言今季狀態極佳：「這是目前生涯最佳狀態，比過去入選4屆全明星、賽揚獎第2名的時期還好。2018、2019年時，每次先發我都很多時投不順，但今年我能立刻調整好。」