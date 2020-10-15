對於相愛的戀人來說，沒有比「離別」更加痛苦的事。日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース 》早前播出一段淒美愛情故事，深愛著對方的男女主角跨過重重難關，在萬人見證下結為夫婦，怎料這段婚姻只維持了半年，沒能長相廝守。當網民看知道女主角離開戀人的原因後，都不禁流下感動的眼淚：「這才是真正的愛情！」

故事的男主角叫花島工真，他在大學時期認識了一位長相甜美的女生舘石彩，兩人都喜歡棒球，亦是同一隊棒球隊的粉絲，於是順理成章地成為戀人。

這段愛情長跑一直非常甜蜜，他們的戀愛由校園走到工作階段。2015年的春天，工真決定向女朋友求婚，他特意約彩一起看棒球比賽，其實秘密安排了驚喜求婚儀式！童話式的求婚讓彩非常感動，在場的過萬名觀眾亦深信他們的婚姻會長長久久。

節目組在五年後再次拜訪這對情侶，然而開門迎接的卻只有工真一個人。原來這段婚姻只維持了半年，這對戀人並沒能長相廝守。當工真解釋妻子離開他的原因後，網民都不禁流下感動的眼淚：「這才是真正的愛情！」

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同場加映：日本女高中生47地區校服全公開

日本的學校制服文化深入民心，相信不少女生都曾幻想自己能有機會穿上藍白水手校服、膝上短裙，然後提著日式書包上學。最近有日本媒體對女子高中生的制服文化進行調查，發現不同地區的裙子、學生襪的長度也有不同，最短的裙子竟然只有20cm長！原來日本全國47個都道府縣的制服各有特色，你最喜歡哪一套？

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觀看全文：日本女高中生47地區校服全公開 裙子最短20cm 哪個縣款式最美？