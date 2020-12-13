【英超】車路士爆冷不敵愛華頓　門將文迪首次嚴重犯錯即出事

車路士早前在轉會窗引入門將艾度亞文迪取代阿列沙巴拿加，解決最後一關不穩的問題後，成績立即如坐火箭。作客愛華頓一仗只要再次全取3分，即可暫上榜首。 意想不到的是，今仗球隊進攻火力失靈，文迪一次罕有犯錯，導致球隊全失3分。不過這一切，或許早已在如今已是愛華頓主帥身份的前藍軍領隊安察洛堤計算之中。

車路士進攻泉源薛耶治上周對列斯聯一仗期間傷出，今仗繼續倦勤。失去他之下藍戰士的攻勢不及近期暢順，開賽22分鐘更成為落後一隊。

近況甚頹的愛華頓，進攻戰術很簡單：將皮球大腳長傳予中鋒卡維特利雲。安察洛堤這招果然奏效，皮球大腳吊入禁區，身高腳長的卡維特利雲快人一步搶點成功，出迎中的艾度亞文迪收掣不及，論盡撞跌對手輸十二碼。施古臣主射入網，愛華頓領先1：0。

安察洛堤成功帶領愛華頓擊敗舊東家車路士。（路透社）

【文迪出事連環圖】（按圖放大）

比克福特和「好友」擋住車路士

落後下的車路士傾力反撲，可惜三度被今仗表現神勇的比克福特擋住，就算過到這個英格蘭國門，還有他的好朋友——門柱阻住。列斯占士罰球被比克福特救出後，另一次攻勢又勁射中柱，中堅蘇馬的頭槌亦過不到比克福特十指關。

車路士猛追不成，還差點再次失守。愛華頓照辦煮碗，突擊時找到卡維特利雲，芝維爾疑似在禁區侵犯他被球證判罰十二碼，視像助理球證（VAR）指卡維特利雲越位在先，推翻十二碼決定。

81分鐘車路士一次罰球機會，美臣蒙特操刀勁射中柱，欠缺幸運之神關照之下，車仔0：1不敵愛華頓，只能以22分守在第三位。愛華頓一洗近期頹風，以20分升上第七位。

施治嚴選「施」家車 追蹤年半唯獨文迪是不可取替

車路士3球輕取雷恩 華拿梅開二度 文迪繼續不失

文迪把關媲美大師兄施治 林柏特領軍首度連續3場保不失

【安帥智取林柏特 領愛華頓挫車路士】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

安察洛堤一招得手 四中堅怪陣力保不失

愛華頓贏得今仗殊不容易，一方面防線受嚴重傷兵問題困擾，一對強力閘衛高文和迪治尼均繼續因傷缺陣，須以兩名中堅賓葛菲特（Ben GODFREY）和賀基迪（Mason HOLGATE）一左一右頂替，加上耶利文拿和米克堅尼，四大中堅一起上陣。

拖肥糖今季失球問題嚴重，大戰中改排四中堅怪陣，難免令人擔心。幸好將士用命加上比克福特左飛右撲，加上一點幸運，最終力保不失。

另一方面，愛將洛迪古斯因傷缺陣，中場失去具創造力的焦點人物，安帥立即改變戰略，中場照舊由杜哥利和阿倫盧利奧兩個打仔鎮守，由於施古臣速度和防守力欠奉，進攻時索性跳過中場，不斷以長傳將皮球放上去給高大中鋒卡維特利雲製造機會。這個簡單的策略果然有效，由此子博得十二碼助球隊奠勝。下半場如非越位在先，愛華頓已用同一招博得兩個十二碼。

【英超】「史上最沉悶打吡」曼聯曼城兩敗俱傷 普巴首度打破沉默

周六英超戰果：（按圖進入）

英超第12輪直播賽程（按圖放大）：

英超第13輪直播賽程（按圖放大）：