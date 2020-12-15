【英超】施治預備組領軍鬥熱刺反勝　真禾特報復領紅被逐

「施治復出披甲咁大件事都無人講？」 現任車路士技術顧問的施治，早前出現在英超大軍名單中，如今終有機會披甲上陣。該名38歲的捷克鋼門，代表車路士出戰預備組賽事鬥熱刺，即使兩度被對手射破，「藍軍」仍然以3：2反勝熱刺。

去年夏天掛靴的施治，早前在車路士英超大軍名單中驚現他的名字，昔日隊友兼同事林柏特指此舉只是只防萬一，倘若陣中數名門將「頭暈身㷫」，施治亦可成為緊急替補。施治並非做樣掛名，他早前已跟隨球隊操練，左飛右撲，功架如昔，相信不少車路士球迷已看到「心心眼」。

施治隨時候命披甲把關 自信滿滿實力依然

車路士球員名單竟有退役施治！林柏特對門將不滿溢於言表？

【施治近期參與門將訓練】

或許不少「車迷」主觀願望希望在英超賽場看到施治再度亮相，實際上的確有點難度，理智上明白機會不大。幸福來得太突然，「車迷」們的願望一夜之間實現，施治竟出現在正選名單中，不過卻是對熱刺的預備組賽事。

車路士預備組鬥熱刺一仗中，出現施治及真禾特兩個熟悉的名字。（車路士Twitter截圖）

施治去年夏天代表阿仙奴出戰歐霸盃決賽後退役，如今相隔一年半復出把關，久疏戰陣，需時適應，開賽早段處理回傳直接傳出底線，稍為老貓燒鬚。豈料熱刺這個角球攻勢即有斬獲，奧卡甸拿（Jubril Okedina）近門一射破網，施治復出僅3分鐘便失守。

「盲拳打死老師傅」，熱刺一眾小將及後再下一城，施治出迎時有猶疑，被年輕22年的僅史卡列特（Dane Scarlett）接應傳中頭槌建功，17分鐘再度失守。

施治相隔一年半再度落場把關。（Getty Images）

施治站穩陣腳後回復穩定，落後兩球的車路士在下半場反擊，皮爾哈里士（Myles Peart-Harris）及李維士（Marcel Lewis）在兩分鐘內連入兩球追平。戰至末段，皮爾哈里士攻入反勝一球，最終車路士反勝熱刺3：2。

熱刺年僅16歲的史卡列特，今仗頂破施治的十指關。（Getty Images）

預備組的「倫敦打吡」，火藥味同樣十足，車路士今仗另一個熟悉的名字真禾特（Danny Drinkwater），被熱刺隊長達芬（Alfie Devine）飛鏟，該名前李城球員「火遮眼」報復從後踢跌對方，攘成一陣混亂，「老大哥」施治當然出手調停，最終達芬及真禾特雙雙領紅被逐。

熱刺的達芬與真禾特一次攔截，引起兩軍一陣衝突。（Getty Images）

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