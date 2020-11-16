【足球】利物浦傳奇門將基文斯逝世　享年72歲　紅軍稱霸歐洲磐石

利物浦傳奇門將基文斯（Ray Clemence）逝世，享年72歲，不止紅軍上下，全球熱愛足球人士同感哀痛。 如果說利物浦是英格蘭在歐洲賽最強球隊，基文斯便是帶領紅軍踏上歐洲之巔的最強磐石，一切要由他在歐冠盃決賽一次經典撲救說起。

利物浦傳奇領隊辛奇利（Bill Shankly）一手建立紅軍王朝，初生代兩度稱霸當時的英格蘭頂級足球聯賽後，始終跟歐洲冠軍無緣。當時的門將是湯美羅倫士（Tommy Lawrence） 。1967年，辛奇利在低組別球隊斯肯索普找來一個18歲的小伙子。

他是個身材很好的小子，有一、兩個怪癖，或許也有點高傲自大，但我們有很多時間來訓練他成材。 利物浦傳奇領隊——辛奇利

辛奇利與基文斯。（利物浦Facebook）

基文斯生前憶述，加盟利物浦前從未踏足紅軍主場晏菲路，看報章說利物浦和三數支球隊對他有興趣，他不知傳言真假。當季在斯肯索普最後一場聯賽，看到有個人從停車場走進來，那人正是辛奇利。

被帶到晏菲路和米活訓練場，看到綠油油的草地，「對我來說，那是一個全新的世界」。

「我一開始是個中鋒，然後轉踢左閘，最後被放置到龍門前，那是我最舒服的位置。」 基文斯（1948-2020）

基文斯披上紅軍戰衣。（利物浦Facebook）

他知道自己是用來挑戰羅倫士的位置，後者正選席位長年雷打不動，直到1970年足總盃八強，利物浦0：1不敵屈福特後，辛奇利認為時機成熟，基文斯接過一號球衣，其餘一切已是歷史。

基文斯加盟紅軍一年後，又從斯育索普帶來另一個年輕球員奇雲基謹（Kevin Keegan），青春班底為辛奇利開創第二王朝，1972/73歐洲足協盃（歐霸前身）決賽擊敗慕遜加柏奪冠，為球會帶來首個歐洲賽錦標。

【基文斯利物浦光輝歲月】（按圖放大）

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生涯最重要一次撲救

這個牙擦門將曾說過，「有時我覺得在這支利物浦球之中不被需要，如果我在一場比賽中要撲救兩至三次，已是繁忙的一天。」曲線「曬命」指出球隊有多強，不過那些要勞動他出手的飛撲，往往是勝負關鍵，正如1977年歐冠盃決賽（歐聯前身）的這一球。

那時已由派士利（Bob Paisley）接過帥印，對手再次是慕遜加柏。上半場利物浦先開紀錄，下半場德國人扳平後士氣如虹之際，基文斯及時擋出史泰力克（Ulrich Stielike）的射門 ，紅軍之後再入兩球，3：1勝出首奪歐冠盃。之後一年決賽他領軍1：0完封布魯日，成功衛冕歐洲之王。

基文斯（後排左三）成為辛奇利延續紅軍霸業重要一員。

基文斯頭腦冷靜，身手敏捷，加上勇敢果斷，成為紅軍防線上的磐石。1978/79球季，他加上四大守將尼爾（Phil Neal）、阿倫堅尼（Alan Kennedy）、阿倫漢臣（Alan Hansen）和菲爾湯臣（Phil Thompson）的後防線，全季只失16球，創下42場聯賽球季紀錄，主場晏菲路更只失4球。

基文斯在利物浦贏得5次頂級聯賽冠軍，3次歐冠盃，2次歐洲足協盃，1次歐洲超級盃、足總盃和聯賽盃，意想不到的是，1980年歐冠盃決賽擊敗皇家馬德里竟成為他披上紅軍戰衣的最後一戰。跟他加盟紅軍時雷同，那年夏天，年輕津巴布韋門將高巴拿（Bruce Grobbelaar）來到晏菲路，他深知是時候離開，轉投熱刺，直至1988年在北倫敦掛靴。

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離開方知情濃，當年他轉投熱刺後首次重返晏菲路，半場利物浦落後0：1，下半場基文斯在Kop看台前步入球場，全場球迷向他熱烈鼓掌致敬，他生前說過：「那可能是我足球生涯中最感動時刻」。

「我希望利物浦球迷會記住我是一個對球會充滿熱誠、熱愛在球隊每一分鐘和跟球迷互動的人。」 基文斯（1948-2020）

他曾為熱刺帶來歐洲足協盃和足總盃，在球會生涯可謂人生贏家，可是英格蘭國家隊「只有」61頂喼帽，全因跟他既是競爭對手，又是好朋友的施路頓（Peter Shilton）。兩人年紀只差一年，後者在諾定咸森林的5個年頭亦贏過不少錦標，數目遠不及基文斯，在國家隊卻是正選。

掛靴後，他曾短暫出任熱刺和巴尼特領隊，即使在國家隊命途不算順遂，基文斯其後擔任英格蘭國家隊門將教練多年，作育英才，直到2013年退休。2005年患上前列腺癌，亦曾切除腦部腫瘤，多年來他跟往日在球場一樣勇敢對抗病魔，直至離逝一刻。