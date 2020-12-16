游泳｜菲比斯作東京奧運兩大預言：一半泳手服禁藥　零項新世績

生涯擁有23面奧運游泳金牌的美國「水神」菲比斯，對出戰東京奧運的泳手「乾淨度」提出質疑，他甚至公開臆測，每10名選手中僅得4至5人沒有用禁藥。

曾參與5屆奧運泳手菲比斯，在2016年里約奧運後宣布退役，生涯共累積23面金牌、3面銀牌和2面銅牌，至今仍是史上擁有最多面奧運金牌的運動員。2008年北京奧運會上，他創造了「單屆8金王」神話，直到現在仍未有泳手打破其紀錄。

菲比斯在2016年里約奧運後宣布退役，生涯共累積23面金牌。（GettyImages）

奧運前半年曾被藥檢13次

現年35歲的他，日前接受《CNN》訪問，被主持人Don Riddell問到泳手在奧運用禁藥的情況時，菲比斯估計：「每10名選手中，應僅得4至5人沒有用禁藥。」

他續道：「老實說，在我的職業生涯中，不知有否曾經在一個『乾淨』的泳池中比賽過，而我不認為這狀況會有什麼改變。」他指現時依舊存在很多禁藥問題，並透露在里約奧運前6個月，曾接受過13次藥檢，他強調：「假如所有泳手都這麼密集地接受檢查，狀況肯定會有所改變。」

菲比斯是史上獲得最多奧運獎牌的運動員，同時也擁有史上最多奧運金牌（23面）、最多奧運個人項目金牌（13面）、最多奧運個人項目獎牌（16面）的紀錄。（互聯網）

由於全球新冠肺炎疫情擴散，使得世界反禁藥組織（WADA，World Anti-Doping Agency）例行藥檢進度受影響，以今年9月為例，採集樣本數量僅達前一年的80%。而在2012年倫敦奧運，當時曾檢測出130人對禁藥呈陽性反應，其中68例到複檢才查出；到了2016年里約奧運時，11000萬名選手中，平均每100人就有一人因服用禁藥而遭禁賽或被剝奪獎牌。

菲比斯認為運動員的生理和心理健康與身體狀態一樣重要，建議運動員需為延期的東京奧運落差調整心情。（GettyImages）

東奧預想：沒有新世績誕生

此外，菲比斯亦對明年東奧的游泳紀錄作出預想，他認為來年不會有新世界紀錄誕生。「延期一年的影響遠超過想像，精英中的精英會有好表現，你會看到好成績，但新的世界紀錄？我不看好。」

「當泳池因疫情而關閉時，泳手需要非常接近完美的狀態去做好餘下的備戰，這才有機會創新紀錄。」曾經患上抑鬱症，一度陷入自殺邊緣的菲比斯，建議運動員要以正面和輕鬆態度面對奧運延期一年的心理落差。「所有人都關心我們的體能和身體狀態是否完美，我們的心理和生理健康也該同樣被重視。」