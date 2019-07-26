【游泳長池世錦賽】積素100米蝶泳晉決賽　破菲比斯世界紀錄　

美國「新水神」積素在今日（26日）的游泳長池世錦賽刷新世界紀錄！ 他在男子100米蝶泳準決賽，游出49.5秒晉級，打破菲比斯封塵10年的世界紀錄。

繼日前的男子200米蝶泳後，再有菲比斯（Michael Phelps）所保持的單項世界紀錄被打破！

在今日的韓國光州舉行的游泳長池世錦賽，美國泳手積素（Caeleb Dressel）出戰男子100米蝶泳準決賽第二組，他狀態大勇，頭50米已經游出22.83秒，領先其他泳手。最後，他游出49.5秒首先觸池，以首名晉級決賽。

積素在今日的100米蝶泳準決賽游出49.5秒，破世界紀錄晉級。（Getty Images）

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這名22歲「新水神」以49.5秒打破菲比斯封塵10年的世界紀錄，他比舊紀錄快0.32秒；菲比斯在2009年的世錦賽游出49.82秒。

比較新舊世界紀錄的分段時間，積素今日頭50米的時間，比10年前菲比斯快0.53秒，當年菲比斯頭50米游出23.36秒。雖然積素（26.67秒）後50米的時間比菲比斯（26.46秒）略慢，但他仍足以破紀錄。

美國泳手麗根史密夫發現自己破世界紀錄時，一臉難以置信。（Getty Images）

除了積素外，今日的游泳長池世錦賽還有另一世界紀錄誕生，美國泳手麗根史密夫（Regan Smith）在女子200米背泳準決賽第二組，游出2分3.35秒晉級，打破法蘭克蓮（Missy Franklin）在2012年倫敦奧運所創下的世界紀錄，當年她游出2分4.06秒。

麗根史密夫游出2分3.35秒破世界紀錄。（Getty Images）