七欖2021｜香港七欖賽再延至11月　香港成世界系列賽煞科站

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香港欖球總會今日（17日）宣布，香港國際七人欖球賽因疫情再度延期，原定於明年4月舉行的賽事，將延至11月5日展開，並成為新季世界系列賽煞科站。

香港欖球總會在今年6月決定，將賽事延至2021年4月舉行，惟鑒於新冠病毒疫情不穩，會方相信再改期至2021年下旬，會是舉辦高水準賽事的最佳時機。賽會指出，此舉是效法明年2月已取消的賀歲活動，還有其他明年首季舉行的國際活動需押後，因而決定改期。

每年七欖賽事香港站都吸引大批觀眾連日入場狂歡。（資料圖片/梁鵬威攝）

賽會亦落實11月的香港國際七人欖球賽，將是滙豐世界七人欖球系列賽2020/21的煞科站。香港欖總行政總裁麥偉彬表示：「我們為未能在明年4月舉辦賽事感失望，但希望研發和生產疫苗的成果，能讓我們舉辦享譽國際的香港國際七人欖球賽。」

香港七欖隊（藍衣）未能在東京奧運資格賽直接取得資格，本應在今年6月的世界遺材賽再爭取，惟疫情下遺材賽亦暫未知何時能舉行。（資料圖片/梁鵬威攝）

今年的香港國際七欖賽原定4月舉行，但因新冠病毒疫情延至10月，屬賽事45年來首次。然而疫情在今年6月仍未止，國際欖球理事會最終決定取消餘下世界系列賽，令港七欖賽亦首次取消。

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