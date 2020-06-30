【七欖】國際七人欖球賽45年來首取消　官方公布新賽期及退票資訊

近45年來每年一度的「香港國際七人欖球賽」（七欖），在新冠肺炎疫情下曾宣布延期至10月舉行，惟國際欖球理事會今日（30日）終宣布，取消2020年世界七人欖球系列賽餘下的賽事，包括「香港國際七人欖球賽2020」。

每年世界七人欖球系列各站賽事，包括香港站都吸引大批觀眾連日入場狂歡，賽會解釋取消賽事是將球員及觀眾的健康及安全視為重中之中。

賽會同時公布「香港國際七人欖球賽」將在2021年4月2至4日舉行，而已購買今年賽事門票的觀眾則有兩個選擇：所有透過香港欖球總會官方渠道購買的門票，均可再用於觀賞2021年4月的賽事，或可選擇退款。

香港國際七人欖球賽每年吸引大批觀眾入場狂歡，在疫情之下舉行實屬不可能。（資料圖片）

國際欖球理事會於官方聲明中表示：「經過全面檢視『滙豐世界七人欖球系列賽2020』餘下的蘭福德、倫敦、巴黎、新加坡和香港分站後，因應新型冠狀病毒『Covid-19』疫情持續全球大流行，令2020賽季提早結束。」香港欖總行政總裁麥偉彬則稱，雖然對於賽事取消感到失望但理解，「我們和香港七人欖球代表隊一樣正準備2021賽季。」

香港七欖代表隊去年11月曾赴韓國仁川，出戰東京奧運資格賽，惟爆冷負予韓國，本應在今年6月的世界遺材賽再爭資格，惟疫情令東京奧運延期、遺材賽亦暫未知何時能舉行。