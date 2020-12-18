【網球】舒拉寶娃退役10個月後封盤　下嫁型男藝術富商又做贏家

職業生涯共奪得5座大滿貫冠軍的俄羅斯網球名將舒拉寶娃（Maria Sharapova），今日（18日）凌晨在社交媒體公布訂婚喜訊，與交往兩年的英國富商男友亞歷山大（Alexander Gilkes）互許終生。

舒拉寶娃今年2月退役後，除在Instagram為自家糖果品牌「Sugarpova」宣傳，也時常分享退休生活。33歲的她今日上載被男友抱擁的黑白照，寫道：「自我們第一天結識開始，我就說我願意了。這是我們之間的小秘密，對吧？」內文更加上鑽石戒指和香檳Emoji，訂婚喜訊呼之欲出。

41歲的亞歷山大也撰文寫道：「謝謝你讓我成為一個非常快樂的男孩。我會以餘生愛你，並從你身上學習。」

舒拉寶娃在IG「放閃」，上載甜蜜黑白照，並寫上自第一天相識，便答應做對方的新娘。（截圖）

亞歷山大同日上載另一款黑白照：「謝謝你讓我成為非常快樂的男孩，我會以餘生愛你。」（截圖）

型英帥有錢未婚夫 與英國皇室關係密切

「舒娃」與亞歷山大相識於2018年，同年10月公開戀情。帥氣的亞歷山大大有來頭，他是英國藝術收藏家，為藝術品拍賣網「Paddle8」的聯合創辦人，生活富裕。

他與威廉王子份屬好友，二人相識於英國最頂尖公立名校之一的伊頓公學（Eton College）；亞歷山大也曾與王妃梅根（Meghan）好友、時裝設計師Misha Nonoo有過一段5年的婚姻，2017年離異。

舒娃今年2月宣布退役，10個月後即有喜訊，積極展開人生新一頁。（GettyImages）

舒娃情史豐富 3年空窗期遇真命天子

回顧舒娃情史，有傳她18歲時與Maroon 5主音Adam Levine短暫拍拖，最觸目的是她曾與前湖人球星華查錫（Sasha Vujacic）於2010年訂婚，可是正當外界以為二人快將步入教堂之際，2012年傳來二人分手的消息。

之後也傳出她與電視製作人查理（Charlie Ebersol）拍拖，但戀情都無疾而終。她又與比自己年輕4歲的保加利亞好手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）有過一段緣，兩人2013年交往，2015年分手。外界盛傳迪米杜夫「偷食」，對象更是舒娃勁敵莎蓮娜威廉絲。舒娃在3年空窗期後，便與藝術界年青才俊亞歷山大約會，直到今日宣布修成正果。

舒娃與亞歷山大拍拖最常去⋯⋯

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舒娃於2001年展開網球職業生涯，擁有5座大滿貫女單打冠軍，單打最高世界排名第一，曾是全世界年收入最高的女子運動員，也因漂亮外表多次被選為「世界最美運動員」。2016年，她涉藥檢風波被禁賽2年，復出後成績並不理想，世界排名一度跌至369位，今年2月宣布退役。

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