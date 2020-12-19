游泳｜何詩蓓2020年大豐收　屢破亞洲紀錄蟬聯亞洲最佳

香港游泳女將何詩蓓（Siobhan）在年末再下一城，今日（19日）獲國際游泳網站《SwimSwam》公布再獲選為年度亞洲女子最佳泳手，連續兩年當選。

現年23歲的何詩蓓在2020年屢破個人及亞洲紀錄，她在10月出戰國際游泳聯賽（ISL）勇不可當，在6周賽事中9度改寫亞洲紀錄。國際游泳網站《SwimSwam》公布，她獲選為年度亞洲女子最佳泳手，連續兩年奪得殊榮。她去年打破中、日泳手在這個獎項壟斷6年的局面。

狀態大勇的何詩蓓，今季在200米自由泳已4度刷新亞洲紀錄。（資料圖片）

200自史上第二快 與世界紀錄相差0.68秒

早已奪得東京奧運資格的Siobhan今季狀態大勇，她由分站至總決賽先後4次刷新200米自由泳亞洲短池紀錄，成為該項史上第二快女泳手，時間與瑞典奧運金牌星將絲祖唐（Sjostrom Sarah）的世界紀錄僅差0.68秒。

Siobhan同時5度推前100米自由泳紀錄，成為此項目史上第3快時間。而在非主項的400米自由泳，她亦以3分58.58秒刷新香港紀錄。

何詩蓓未能助泳隊成功衛冕，仍憑佳績打入泳手積分榜前7。（資料圖片）

在今季ISL轉至冠軍隊Energy Standard的Siobhan，雖未能助泳隊衛冕，但個人在總決賽共奪3金2銀，於今季最有價值泳手（MVP）排行榜中，在世界級星將中躋身前7位置。

何詩蓓榮登上史上第2快泳手。（SwimmingStats）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：