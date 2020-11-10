國際游泳聯賽｜何詩蓓200自升史上第四快　與世界紀錄僅差0·76秒

港隊女飛魚何詩蓓（Siobhan）再度報捷，今日她在國際游泳聯賽（ISL）放棄主項之一的100米自由泳，全力搏殺200米自由泳，她以1分51.19秒刷新自己保持的短池亞洲紀錄，進佔史上最快第4位；與應屆奧運冠軍絲祖唐（Sarah Sjostrom）的世界紀錄僅相差0·76秒。 愈戰愈勇的她，今季8個賽日內6度刷新亞洲紀錄，勢不可擋。

ISL自10月18日展開近一個月，何詩蓓昨日為衛冕泳隊Energy Standard出戰第4輪的首天賽事，於女子4×100米自由泳接力再次成為全場唯一游出52秒內的泳手，助泳隊於今季該項中錄得4戰全勝。

何詩蓓狀態大勇，今日再刷新個人保持的200米自由泳亞洲紀錄。（資料圖片）

棄戰100自 衝擊200自升史上第四快

今日何詩蓓未有參戰個人持有短池亞洲紀錄的100米自由泳，一心衝擊200米自由泳，不負眾望游出1分51.19秒，把自己上周游出的亞洲紀錄推前0.23秒，與應屆奧運冠軍絲祖唐（Sarah Sjostrom）的世界紀錄僅相差0·76秒。Siobhan僅一周便由史上第5快女泳手再升一級，暫以0.01秒落後匈牙利奧運3金得主賀素於6年前游出的時間。

Siobhan隨後夾強勢出戰男女混合4x100米自由泳接力，與隊友聯手再取得第一名，今站3度奪得第一，在女子400米自由泳則屈居次席。

何詩蓓在4輪賽事中，6度刷新亞洲紀錄。（SwimSwam）

8日內6破亞洲紀錄

23歲的何詩蓓自今季揭幕戰於4X100自接力打破100米亞洲紀錄後，紀錄破不停，於首輪刷新了2項亞洲紀錄（100自、200自），以及3項香港紀錄（100自、200自、400自）；其後再在第二輪以51.14秒推前上輪游出的100自亞洲紀錄，進佔史上第9位。

她在200自更是銳不可擋，第一輪游出1分51.67秒刷新亞洲紀錄，成為史上第7快女飛魚後，第二輪再以快0.25秒把時間再推前，升上史上第5快。上一輪她雖未有刷新紀錄，但相隔3日，她將自己的亞洲紀錄推前0.23秒，榮登第4。

她出戰4輪賽事，合計8日內6破亞洲短池紀錄。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：