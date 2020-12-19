【F1】紅牛最艱難的決定　佩雷斯以實力贏信任　來年取代艾邦

「誰是韋斯達賓拍檔？」是F1完成賽季後的熱門話題，究竟是艾邦「有得留底」，抑或佩雷斯空降紅牛。紅牛周五（18日）終於公布來年的車手組合，佩雷斯來年將夥拍「韋少」為紅牛出戰，而艾邦則成為後備車手。 紅牛話事人漢拿稱這是「最困難的決定」，坦言數據不會說謊，佩雷斯下半季的表現令他們難以忽視，最終與該名墨西哥車手簽約一年。

F1賽季上周圓滿結束，各支車隊早已落實來季的車手組合，唯獨是兩支「紅牛系」車隊，戰畢阿布札比站後僅得韋斯達賓及加斯利來年有合約，紅牛及艾法托利各有一個位置未落實。

「金牛」艾法托利在周三（16日）搶先一步，公布日本的「千禧後」車手角田裕毅將取代基亞特的位置，來年與加斯利搭檔駕駛艾法托利戰車，紅牛的另一車手位置成為最後一席。

千禧後角田裕毅升班投艾法托利 實而不華的日本小巨人

外界對這席位議論紛紛，究竟是艾邦留隊，或是來年無約在身的佩雷斯加盟呢？一名是未見底的新晉車手，另一名則是集經驗及實力於一身的車手。紅牛車隊話事人漢拿（Christian Horner）早前稱在聖誕前有決定，最終在周五（18日）公布，佩雷斯來季加盟，艾邦將變成後備車手。

佩雷斯與紅牛兩大巨頭合照，正式加盟紅牛車隊。（佩雷斯Twitter截圖）

來年F1三大新人：

人稱「溫柔哥」的佩雷斯，來年成為韋斯達賓的新拍檔，得以延續其F1生涯，該名30歲的墨西哥車手稱加盟紅牛，一圓他多年的夢想，「當我加入F1時，我一直希望加入一支爭標份子，如今終於如願以償，這是我生涯的重要時刻，我來年將傾盡我的一切，全力為車隊爭取錦標。」

明年將易名為Aston Martin的Racing Point，在9月時宣布4屆世界冠軍華迪爾來年將夥拍「太子爺」史杜爾，佩雷斯一度在離開F1的邊緣。隨時「無得撈」的佩雷斯，未有怨天尤人，以成績來說話，下半季連奪兩站「梗頸四」，土耳其站今季首度登上頒獎台勇奪亞軍，更在大亂的薩基爾站把握機會，奪得生涯首個分站冠軍，如此亮眼的表現引起漢拿的注意。

佩雷斯一度陷於離開F1邊緣，下半季的突出表現將他贏得明年的一席位。（資料圖片／Getty Images）

佩雷斯薩基爾站首奪分站冠軍：

+ 7 + 7 + 7

佩雷斯的穩定，遇上艾邦的不穩，造成漢拿的一大煩惱，深思熟慮後決定羅致佩雷斯，漢拿稱這決定並不簡單，「佩雷斯今季在Racing Point的表現難以令人忽視，對比他與艾邦的成績便一目了然，但車隊希望看到艾邦進步，加上他的性格隨和，使這個決定變得更加困難。」

艾邦被貶為後備，不代表他的F1生涯就此完結，漢拿指全隊上下亦希望艾邦在F1取得成功，可惜戰績代表一切。漢拿亦「寫包單」稱該名泰英混血兒依然是車隊重要的一員，「即使艾邦成為後備車手，但他仍然是車隊的重要棋子，他可以專注幫忙車隊研發22年的戰車，當然他可能在22年重回賽場。」

漢拿直言艾邦的F1生涯並非完結，未來依然有望為紅牛出戰。（資料圖片／Getty Images）

F1車手音樂椅，2021大執位（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

新隊友加盟，韋斯達賓同樣讚好，直言「溫柔哥」的加入有望增強車隊實力，「Checo（佩雷斯）的實力無庸置疑，他的加盟必定令車隊更進一步，今年大部分時間以一己之力對平治兩架戰車，甚為吃力。佩雷斯可令車隊的戰術更多變，給予平治更多壓力，而我相信他會給予我一定壓力，我十分期待。」

韋斯達賓與佩雷斯新賽季將一同為紅牛效力。（資料圖片／Getty Images）

佩雷斯轉會，勢令紅牛車隊實力更進一步，主要競爭對手平治當然不會輕敵。新鮮出爐7屆世界冠軍咸美頓，曾經在2013年與佩雷斯在麥拿侖合作，「咸爺」直言紅牛變得更強，「佩雷斯今季表現非常突出，絕對值得來年佔一席位，我替他十分高興。紅牛來年的戰力必定提升，而他與韋斯達賓的對決亦十分令人期待。」