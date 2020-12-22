【F1拆局】紅牛簽佩雷斯成反擊首步　一紙1年合約換來3車手齊發奮

F1兩支「紅牛系」車隊，來年4個車手席位終在上周塵埃落定，最終佩雷斯取得最後一席，來季成為韋斯達賓的拍檔。 紅牛簽下佩雷斯看來是兩全之計，既可以解決二號車手戰力不足的問題，又可以留住「潛力股」艾邦，亦可平衡場上實力及研發戰車上，看來是「紅牛大反擊」的重要一步。

戰畢煞科戰阿布札比站後，兩支「紅牛系」車隊來年的車手搭檔仍未落實，「金牛」艾法托利在上周公布今年F2總季軍角田裕毅「升班」，今季效力Racing Point的佩雷斯（Sergio Perez）則取代艾邦，來年夥拍韋斯達賓，而艾邦來年將被貶為後備車手。

捨艾邦、取佩雷斯這個決定，「大牛」話事人漢拿（Christian Horner）直言是艱難的決定，單憑成績的角度上，「大牛」的這個決定亦無可厚非。

紅牛最艱難的決定 佩雷斯以實力贏信任 來年取代艾邦

佩雷斯與紅牛兩大巨頭合照，正式加盟紅牛車隊。（佩雷斯Twitter截圖）

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佩雷斯加盟冀扭轉平治場上壟斷局面

紅牛車隊並非要求艾邦擊敗「韋少」，漢拿曾在Netflix的紀錄片中明言，作為紅牛的二號車手需要穩定地取得分數，一旦韋斯達賓有任何問題，亦可為車隊貢獻一定分數。

紅牛戰車RB16實力僅次於平治，理應每站亦有力爭取上頒獎台，可惜今年僅兩次登上頒獎台，其中兩站緊隨三大車手，以前4名衝線，最終全年總成績排第7位。

佩雷斯今季表現突出，曾在巴林薩基爾站奪得生涯首個分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

相反，今季駕駛Racing Point戰車RP20的「溫柔哥」佩雷斯（暱稱Checo），曾經在季初因感染新冠肺炎而兩站缺陣，Checo除了在巴林站及阿布札比站未能完賽，其餘13站皆以前10名取分而回，最終僅次於咸美頓﹑保達斯及韋斯達賓三大車手，車手榜總成績排第4名，名正言順成為「Best of the Rest」。

韋斯達賓今季以一己之力鬥「平治雙雄」，以一敵二，「黑箭」在場上輕鬆以戰術針對「韋少」，令他甚為吃力。當佩雷斯加盟紅牛後，一旦「溫柔哥」交出穩定的表現，便可由「一打二」的局面，變成「二對二」的形勢，對紅牛而言當然利多於弊，至少令平治沒有如此輕鬆帶出，這必然是漢拿所想的，以最簡單直接方式改善明年的戰力。

韋斯達賓與佩雷斯新賽季將一同為紅牛效力。（資料圖片／Getty Images）

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艾邦退居幕後 為2022作好準備

泰英混血兒艾邦由正選貶為後備，縱然漢拿聲稱艾邦仍然是紅牛重要一員，被貶心情當然不好受，他直指失望必定有但不能絕望，「我在場上付出一切，似乎不太足夠，來年未能出戰當然失望，這不是終點，我會全力爭取2022年回歸，令泰國旗再度在場上飄揚。」

F1在2022年大改例，軍備競賽如今已展開，紅牛必定瞄準平治，希望在今次改例中收窄差距，挑戰平治的霸主地位。

艾邦退居後備，除了在必要時補上外，艾邦亦有另一重要任務，專注協助車隊研發2022年的戰車。出戰一季半的艾邦，對紅牛戰車有一定的熟悉程度，漢拿正是看中這一點，相信他對研發戰車方面可提供實用的回應，提升新戰車的戰力，實在是車隊的重要棋子。

漢拿直言艾邦的F1生涯並非完結，未來依然有望為紅牛出戰。（資料圖片／Getty Images）

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2022紅牛一席開放競爭 來年表現定奪一切

紅牛僅與佩雷斯簽一年的合約，如果「溫柔哥」真是「大牛」心水人選，何不簽下一張更張的合約？紅牛「一哥」必定是「韋少」，而他與車隊的合約至2023年屆滿，他在「大牛」的地位昭然，「打風都唔多打得甩」，換言之只有二號車手的位置「有得郁」。

韋斯達賓早已奠定紅牛「一哥」的位置，他在車隊的位置穩如泰山。（資料圖片／Getty Images）

漢拿的背後必然有準確的計算，與佩雷斯簽一年，先可以確保車手組合的彈性，倘若佩雷斯水土不服未能適應，亦可在一年後即刻「斷纜」，就算「溫柔哥」表現超卓，來年季中再傾續約亦不遲。

佩雷斯的一年約，除了給予「溫柔哥」希望外，亦不會抹殺其他潛在人選的希望。若當初佩雷斯是多於一年的合約，等於向艾邦「判死刑」，在這一年在模擬器及其他渠道增值自己，爭取再坐上「大牛」的戰車。

艾邦退居後備，他當然希望2022年回歸。（資料圖片／Getty Images）

另外，曾效力「大牛」的艾法托利車手加斯利，上年被「降呢」後未有崩潰式插水，反而在「金牛」愈戰愈勇，今季贏得個人首個分站冠軍，而他與艾法托利同樣得一年約，意味他亦競爭者之一。

由「大牛」跌落「金牛」，加斯利反而愈戰愈勇，一旦他的好表現持續，相信漢拿又會十分「頭痕」。（資料圖片／Getty Images）

佩雷斯取得一席，看來並不是「人生已贏」，「溫柔哥」要留在紅牛，亦需要證明自己在韋斯達賓的壓力下，仍然可以發揮其速度，並為車隊取得穩定的分數。下季佩雷斯不只是為紅牛而戰，更是再一次為自己的前途而戰，他在今年下半季處於離開F1邊緣時，發揮強大的戰力，成功打動漢拿羅致他，「溫柔哥」明年又能否在全季的「續約車」中，再贏合約呢？

倘若佩雷斯來年在紅牛戰車上，持續重演這一幕，相信他在紅牛的未來十分穩陣。（資料圖片／Getty Images）

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