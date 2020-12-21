英超．路斯一分鐘球評｜3場不勝打回原形　熱刺響起聖誕「鬧」鐘

3場波，醒晒，講緊熱刺球迷。前一場和水晶宮，係嬲；上一場對利物浦臨尾香，係無奈；今場輸李斯特城，係冇眼睇。 聖誕快車都未到高潮，熱刺已經陷入低潮。排錯陣可以下場執返正，士氣同狀態唔係食粒藥可以立即回春。噚晚場波，踢到好似上季就嚟炒教練嗰陣，先至得人驚。

作客利物浦最後被絕殺，以為返主場可以發窮惡，點知由頭失望到尾。中場明顯轉陣，擺齊盧施素同尼當比利，孫興慜企位比以往墮後。但係一開波，睇到火滾。

無視禁區，一嘢撞埋去，奧里亞諗緊乜，熱刺球迷睇到又諗緊乜？（Getty Images）

中後場簡單傳波，尺寸冇準，經常要修正，不時出現醫院波。傳波時猶豫，控球在腳係交定係帶，好似哲學題咁難諗，比李城球員搶返。糾纏一輪搶返個波，又諗，又失過。前面要尼當比利推前到接近哈利卡尼嘅位置，同慣常踢開後上前插唔同，似乎唔適應。至於孫興慜，佢上半場開咗個角球之外，喺度咩？熱刺在上半場數據，包括傳球、射門及失去控球權等，都是表現較差一隊，結果捱唔到入更衣室。

傳到位，射得唔應，總係差少少，係熱刺今仗寫照。（Getty Images）

幾經辛苦入返局，攞返個勢，奧里亞完場前「我頂你個背脊呀」，喺最差嘅時間輸12碼。下半場加里夫巴利入替尼當比利，撳掣加人想搏返一球，點知開波無耐盧施素傷埋，一時間創造力大減。之後擺埋烏龍，形勢差到不堪。

盧施素又傷，快車期下周進入高潮，如何應付？（美聯社）

+ 7 + 7 + 7

穩守突擊嗰隊變咗李斯特城，熱刺焗攻，原來唔識攻。波到禁區前，橫傳到兩邊又傳返中間，斬入去唔到位畀人頂返出嚟，前線走位呆板。卡尼接應角球二傳，孫興慜喺今場難得走到位，又差少少食唔應。70分鐘追唔返一球，餘下時間毫無迹象可以追近。睇到冇眼睇嘅局面，其實好似上季開始，普捷天奴仲教緊嗰陣。

英超第14輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

對前列球隊連輸兩場，難得優勢蕩然無存。今仗形勢暴露熱刺進攻板斧極少，除了一針見血的突擊，無其他章法。一旦落後，讓對手好整以暇，企穩陣腳來防守，欠缺策略追回關鍵一球。而且，狀態顯然有所回落，傳球或射門，決策時患得患失。

為近3仗失分找戰犯，「其實唔難」。但球隊沒有如早前被韋斯咸逼和3：3之後，知恥近乎勇，反而愈踢愈沉，才令人擔心。後日聯賽盃8強對史篤城，將是熱刺重振士氣的關鍵一戰。

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