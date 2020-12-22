足球熱話︱孫興慜為韓國帶來過百億經濟效益　無形價值影響更深遠

熱刺球星孫興慜今季表現更上層樓，21次為球隊上陣攻入14球助攻7次，已被廣泛公認晉身世界頂級球員之列。 他不止為球隊帶來好成績，還為祖家韓國帶來過百億的巨大經濟效益。不過相比起實質金錢收入，箇中的內涵價值影響或更重要。

韓聯社引述韓國文化體育觀光部與韓國體育政策科學院聯合發布的統計數據，熱刺球星孫興慜創造的經濟效益高達1.9885萬億韓圜（約139億港元）。

韓國體育政策科學院綜合當地政府出入口貿易和韓國央行投入產出表等多項統計數據分析，推算出孫興慜在歐洲足球市場的身價為1206億韓圜（約8.8億港元），帶動韓國輸向歐洲的消費品出口3054億韓圜（約21.4億港元），由此產生6207億韓圜（約43.5億港元）的生產效應，以及1959億韓圜（約13.7億港元）的附加值效應，再加上在韓國本土強大廣告效益創造180億韓圜（約1.26億港元），另外還有高達7279億韓圜（約51億港元）韓圜的無形價值，加起來接近2萬億韓圜。

孫興慜被指為韓國帶來近2萬億韓圜經濟價值。（Getty Images）

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孫興慜的無形價值

在一堆數字之中，佔最大比重來自無形價值，當中包括激發民族自豪感、激勵青少年等，相比起實質金錢收益，這些內涵價值影響深遠，意義更大。

韓國文化體育觀光部還指出，隨着孫興慜職業生涯進入黃金期，他產生的經濟效益有望持續提升。

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現年28歲的孫興慜，由16歲加盟德甲球隊漢堡，及後轉投利華古遜，到2015年成為熱刺球員至今，旅歐之路一直平步青雲，表現逐年進步。

他早已是當代亞洲最佳球員，近年衝出亞洲、挑戰世界，2018/19球季他跟隊友帶領熱刺首度晉身歐聯決賽，2019年入選金球獎候選名單，近日更憑2019年12月熱刺對般尼一仗一人獨闖龍潭以一敵六，狂奔78碼建功的精彩金球，榮獲國際足協頒發本年度的普斯卡斯獎。

他跟前鋒拍檔哈利卡尼愈來愈合拍，今季二人頻頻入球和互相為對方送上助攻，屢次獲一眾評述和名宿讚揚他「絕對是世界級球員」。本周一由兩大足球名宿加歷查和加利尼維利在足球節目《Monday Night Football》選出的英超年度最佳11人之中，孫興慜甚至力壓利物浦前鋒沙迪奧文尼入選，足見他無論狀態和表現均獲業界認同。

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孫興慜力壓文尼，與隊友卡尼雙雙入選加歷查和加利尼維利選出的英超年度最佳11人名單。（電視截圖）

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回報祖國過億建足球公園

孫興慜在歐洲球壇名成利就，仍不忘為祖國出錢出力，早前斥資170億韓圜（約1.2億港元）興建一個面積達7.6萬平方呎的足球公園，內設兩個標準足球場、兩個五人場和一條健身跑道。

一向孝順的老孫，賺到錢第一件事當然是希望買間豪宅送給為他足球路上犧牲最大的父親孫雄政，不過孫爸爸的回應是：「如果你買一棟170億韓圜的建築物，你和我將來能過上舒適的生活，但是如果你拿這筆資金投入韓國足球產業的未來，那將更有價值。」就是父親這番話令孫興慜改變主意，不買樓做業主，興建足球公園。

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