【馬勒當拿逝世】驗屍報告指與毒品無關　法院暫禁火化待親子鑑定

一代球王馬勒當拿11月因為心臟病發離世，終年60歲。阿根廷首都布宜諾斯艾利斯鑑證科近日公布驗屍報告，指他的心臟、腎及肺都有問題，但未發現有任何酒精及毒品留於血液及尿液樣本。報告認為他死於心臟病及其他併發症，仍未排除醫療失誤的可能性。

馬勒當拿去世後數日，布宜諾斯艾利斯警方搜查其主診醫生及另一名醫生的辦公室，調查球王之死是否與醫療失誤有關。近日驗屍報告出爐，指馬勒當拿生前服用7種不同的藥物，治療抑鬱、焦慮症及其他身體問題，「樣本不存在任何毒品」。

馬勒當拿死於心臟問題引起的併發症。（Getty Images）

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報告根據馬勒當拿血液及尿液樣本，發現阿根廷一代球王心臟、腎臟及肺部都有問題，判定馬勒當拿死於「慢性心臟衰竭惡化及擴張型心肌病引起的肺水腫」。對於死因是否跟醫療失誤有關，調查仍未排除可能性。馬勒當拿女兒Gianinna亦透露父親有肝硬化。

為阿根廷奪得1986世盃冠軍的馬勒當拿，生前曾有酗酒及濫用藥物的問題。

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馬勒當拿1986年助阿根廷奪得世界盃冠軍，「上帝之手」更成為了一大經典。（Getty Image）

馬勒當拿去年成為甘拿斯亞教頭。（Getty Images）

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馬勒當拿遺體已經下葬於Jardin Bella Vista墓園，上周阿根廷法庭以或需留用作DNA親子鑑定為由，下令不能在未經許可下掘出火化。馬勒當拿生前有5名子女，另有6宗鑑定關係的要求，使得球王子女遺產繼承問題變得更加複雜。

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