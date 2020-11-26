馬勒當拿逝世｜曾愛在更衣室吸毒　終為女兒戒毒　拒認私生子30年

「我這個人黑白分明，我的人生沒有灰色地帶。（I am black of white, I'll never be grey in my life.）」馬勒當拿曾如是說。 阿根廷球王的一生充滿爭議，他也從未掩飾，從球員時代到離世之前，毒品、女色先後纏繞他的傳奇一生。

馬勒當拿對皮球控制自如，在場外卻從未能控制私生活，最令他備受爭議的正是吸毒。1991年，當時效力拿玻里的他被驗出曾吸食可卡因，因而遭禁賽15個月之久，之後更一度遭因吸毒遭警方逮捕，生涯也走下坡。

短暫在西維爾、紐維爾舊生落班後，終回到小保加掛靴。他掛靴後依然多次出入戒毒所，2000年曾因吸毒過量誘發心臟病，幾乎猝死；即使其後成功戒掉可卡因，卻變得酗酒、暴食，2007年再因健康問題而入院。

馬勒當拿的人生曾紙醉金迷。（路透社）

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紀錄片公開吸毒秘史 「邊看小保加邊吸毒」

馬勒當拿在其紀錄片中曾公開自己的吸毒秘史，他自稱在22歲——即開始效力巴塞隆拿時於西班牙染上毒癮，稱毒品令他「感覺到前所未有的興奮」，有傳他當年因而遭巴塞踢走。

馬勒當拿更稱自己當年隨處吸毒，最愛的則是一間名為「鱷魚」的阿根廷酒吧：「我在家、在球隊更衣室、在酒吧、在朋友家中吸毒，但我最喜歡的吸毒之處是這間脫衣舞酒吧，裏面有我的私人廂房。」他更自稱會在包廂中，邊看脫衣舞、邊看小保加比賽、邊吸毒。不過，他亦指染上毒癮令他散盡錢財，在1986年世界盃前，曾要向隊友借錢度日。

最終令他決定走出毒海的，是家庭。

與馬勒當拿與相守多年的前妻Claudia Villafane：

1984年與Claudia Villafane結婚，其後在2003年離婚。兩人在這段婚姻之中育有兩個女兒，其中一位正是阿古路前妻——Giannina，另一位則是Dalma。1998年，馬勒當拿因吸毒過量陷昏迷，他憶述當時Dalma向自己哭道：「我不能失去你」，他最終因這句話醒來。

戒得掉毒品，戒不掉的卻是女色，和隨之而來的各種麻煩。

馬勒當拿一直向外界稱Claudia是個「好女人」，惟兩人關係之後一度破裂，Claudia曾指摘前夫精神虐待，馬勒當拿更在2015年入稟控告她詐騙。不過，兩人與女兒及孫子Benjamin仍在早前的馬勒當拿紀錄片《Ten》優先場上團聚，惟這套紀錄片最終引起Claudia及兩位女兒不滿。

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馬勒當拿一直向外界稱Claudia是個「好女人」，惟兩人關係之後一度破裂。

1986年誕私生子 2016年才確認

馬勒當拿在拿玻里落班期間，曾與Christian Sinagra發展婚外情，Christian更在1986年誕下兩人的私生子Diego Junior，有指馬勒當拿在她懷孕時已知自己是經手人，但一直拒絕承認。Diego Junior多年來一直要求馬勒當拿承認自己的身份，直至2016年他30歲那年才得償所願。

雖然曾遭生父拒認身份多年，但Diego Junior仍非常尊敬馬勒當拿，經常在社交網絡放上與父親有關的照片，大讚對方，兩人在確認關係後亦變得非常親密。馬勒當拿離世後，Diego Junior亦在社交網絡向他道別：「你在我心中永遠不死。」

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2005年，他與另一女子Veronica Ojeda發展出一段長達8年的戀情，並誕下一子Fernando，惟兩人關係其後轉差、更流出一段疑似是馬勒當拿對她動粗的影片。Veronica稱馬勒當拿幾乎沒有理會過兩人的兒子。

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其餘曾與馬勒當拿發展戀情的女子（按圖放大）：

最後的女友：年輕30載的Rocio

2013年，他與比他年輕30歲、當年僅22歲的Rocio Oliva愛得高調，甚至舉紙牌公開示愛，兩人維持情侶關係6年。

馬勒當拿逝世後，Rocio今晨即登上阿根廷電視台America TV的節目受訪，現年30歲的她坦言今年3月起就未有與馬勒當拿見面，但他月初接受腦部手術、一度傳出病危之際，曾稱很想見她、希望她能來到自己身邊，但Rocio未有前往，未料已成永訣。Rocio在節目上落淚稱：「他真的很愛我、給了我他的一切。」

馬勒當拿公開與Rocio的戀情時，震驚球壇。（twitter）

Rocio Oliva談起前男友離世，聲淚俱下。（America TV截圖）

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