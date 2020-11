馬勒當拿逝世｜曾愛在更衣室吸毒　終為女兒戒毒　拒認私生子30年

「我這個人黑白分明,我的人生沒有灰色地帶。(I am black of white, I'll never be grey in my life.)」馬勒當拿曾如是說。

阿根廷球王的一生充滿爭議,他也從未掩飾,從球員時代到離世之前,毒品、女色先後纏繞他的傳奇一生。