羽毛球︱桃田賢斗車禍後首復出創本土三連霸　「其實我好緊張」

2019年，羽毛球一哥桃田賢斗破紀錄贏得11項錦標，強勢向東京奧運金牌進發。 誰不知，甫踏入2020年即遇上嚴重車禍受傷，輾轉休養近半年復出，連奧運也因世紀疫情延期，可謂「黑過墨斗」。 快要捱過可惡的2020年，他亦在全日本錦標賽中首度復出作賽並順利封王，新一年將至前總算否極泰來。

桃田賢斗今年1月12日在馬來西亞大師賽封王後，與平山優、森本昭福及工作人員搭車往機場時，發生嚴重交通意外，司機不幸逝世，桃田等4名乘客受傷送院。桃田面部受傷，不算嚴重，3日後已出院返回日本。原先預計3月已可復出，不料傷勢遇上變掛。

2月初他歸隊參加日本代表隊集訓，重新開始操練時卻發現後遺症。練習時右眼看見重影，檢查後證實眼窩底部有骨折，手術後需要3個月時間復元，完全打亂他今年的比賽部署。不幸中的大幸是，疫情導致東京奧運延期一年，讓他有足夠時間復操。

桃田今年6月曾表示自己已完全恢復，能全心全意投入訓練。日本羽毛球總會9月的時候指出，他9月1日起隨日本隊進行集訓。桃田原定計劃在延期至今年10月3至11日在丹麥舉行的湯優盃上復出，賽事最終受疫情關係煞停，令他等到上周開始上演的全日本錦標賽才能再次出賽。

桃田賢斗車禍後首復出贏得全日本錦標賽冠軍，創下本土三連霸。（桃田賢斗Instagram）

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不要留憾激發鬥志

上周三（23日）首場比賽後，桃田感言：「今年有很多事情發生。我已付出所有，沒有剩下任何武器了。」即使不及往日輕鬆，他依然一路闖關終晉身決賽，對手是世界排名11的常山幹太。「常山以近乎完美的姿態殺入決賽，老實說我預期比賽會很難打。但當我一入球場，決意不要留下任何遺憾，那讓我集中精神，到最後一分一分拿回來。」

一如以往多次大賽，桃田先以18：21落後一局，再接連以21：12、21：17連下兩城反勝，連續三年奪得日本全國錦標。他的心路歷程卻跟昔日有點不同，「第一局我原先佔主動，當我領先後卻失去冷靜，我想我仍未重新習慣比賽。」因此第二和第三局他索性不理技術和戰術放開懷抱來打，「我用意志力贏得冠軍」。

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26歲的桃田賢斗去年單季勇奪11冠，創下男單的歷史新猷，卻不幸在年初遇上車禍，休養近半年。（Getty Images）

我經歷了意外，之後亦有一段困難時期，但我覺得今年對每一個人來說也是艱辛的一年，被迫去用一個不是他們希望的方式來生活。 桃田賢斗

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「借體育為大家帶來正能量」

「我經歷了意外，之後亦有一段困難時期，但我覺得今年對每一個人來說也是艱辛的一年，被迫去用一個不是他們希望的方式來生活。」桃田期待參加明年1月上演的泰國公開賽，跟海外球手較量，一方面要展示自己作為日本頭號球手的實力，更重要的是，「我相信有不少人期待這樣的一個賽事，希望我可以繼續通過運動帶來正面訊息。」

桃田承認久疏戰陣令他感到緊張，「我實在太長時間未比賽，每場比賽之前也十分緊張，不過贏得冠軍之後我已經回來了。」他表示，「我現在是3分開心、7分解脫，我是世界排名第一球手桃田，因此感覺自己是不可以落敗的。」桃田罕有剖白，「我憑經驗與能力，花不少功夫才得到世界排名第一，所以我很討厭落敗。那份驕傲幫到我，亦會帶來壓力，希望做得更多。如果可以的話，我想明天回到球場操練。」

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