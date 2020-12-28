足球熱話｜山度士反擊美斯紀錄未計友賽士哥　比利數度訪港轟14球

美斯打破球王比利紀錄，有人歡喜有人愁，愁的並非被破紀錄的球王，卻是比利曾效力的山度士。該間巴西老牌球會發聲明，直指比利效力時的入球紀錄，遠比現時的643球為多，一旦根據山度士提供的紀錄，美斯距離真正破紀錄還有「九丈遠」。

美斯早前在西甲射破華拉度列的大門，攻入在巴塞隆拿的第644球，再度創下生涯里程碑，打破球王比利為單一球會的入球紀錄。被破紀錄的球王比利，早前亦大方發文大讚後輩美斯「叻仔」，而美斯代言的啤酒亦特意製造特別版的啤酒樽，送給160名曾被美斯射破的門將。

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美斯早前射破華拉度列，巴塞生涯錄得644球。（資料圖片／Getty Images）

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連球王比利本人亦發文認證，但比利曾效力的山度士卻「唔認數」，發聲明反擊美斯的入球紀錄，稱比利在球會曾經攻入1091球，這才是真正的紀錄，而非外界認定的643球。

究竟比利額外的448球從何而來？山度士官方稱其餘的入球來自現今稱為友誼賽的賽事，但亦是面對一些強隊，例如墨西哥的亞美利加及智利的高路高路身上攻入9球，連當年的歐洲勁旅同樣不例外，包括國際米蘭﹑皇馬﹑拉素﹑拿玻里﹑安德烈治及巴塞隆拿等。

美斯打破比利的入球紀錄，如今山度士反駁比利入球不止643球。（資料圖片／Getty Images）

山度士聲明內聲稱這些友誼賽除了對手強頑外，所有賽事也是國際足協的合法賽事。山度士同樣質疑國際足協所謂的「合法」賽事，現時已停辦的里約聖保羅錦標賽（Torneio Rio – São Paulo）的數據，如今亦視為不認可的賽事。

說起比利歷年踢過的友誼賽，除了與歐洲勁旅交手外，球王亦曾經隨山度士訪港獻技，1970年首度來港，出戰4場友賽，與港隊與港聯等球隊對壘，4場賽事比利皆有「士哥」，4場攻入8球。比利兩年後再與山度士訪港，比利在英格蘭的紐卡素及加山身上連中三元，比利單單在香港已攻入14球。

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