【英超】曼城賽前驗出多名球員確診　作客愛華頓開波前4小時叫停

面對新冠疫情，英超的「冬日快車」只好停一停。原定周一（29日）深夜上演的愛華頓主場對曼城，因為「藍月亮」方面驗出新增個案，故此向賽會申請延期，英國傳媒指曼城球員早前聯賽盃作客阿仙奴時集體染疫。

英國早前出現變種病毒，使當地的新冠疫情再添變數，英超賽會立即關閉倫敦球會的看台，只剩下利物浦及愛華頓可容納球迷入場。

疫情嚴峻，球季繼續，各間英超球會曾經出現零星的個別個案外，紐卡素亦曾有群組爆發，球會訓練立即叫停，與阿士東維拉的聯賽同樣延期，同樣是今季首度因疫情問題而押後賽期。

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紐卡素早前隊內曾爆群組染疫，多名球員確診。（資料圖片／Getty Images）

曼城在聖誕節當日公布，基爾獲加及加比爾捷西斯確診新冠肺炎，另外同樣有兩名職員染疫。原來並非個別個案，曼城隊內已出現群組爆發，「藍月亮」出戰今輪聯賽前再進行病毒測試，發現新增的陽性個案。英超賽會在開賽4小時前，批准曼城作客愛華頓一仗延期。曼城方面發聲明確認延期的消息，並宣布球隊訓練即日起暫停。

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原定在葛迪遜公園球場上演的愛華頓對曼城聯賽，因多名曼城球員染疫而延期。（Getty Images）

曼城如今出現群組爆發，英國《太陽報》透露或與早前作客阿仙奴的聯賽盃8強戰有關。《太陽報》引述消息指，曼城甚有可能在倫敦入住的酒店內染疫，即使嚴守衛生守則依然無法阻止病毒散播。英國《每日郵報》消息指，除了基爾獲加及捷西斯外，另有3名球員確診染疫。

英國傳媒指曼城早前作客阿仙奴時，懷疑在入住的酒店染疫。（資料圖片／Getty Images）

早前公布確診的兩名曼城球員：

「冬日快車」賽程頻密，如今曼城爆出群組染疫，本周末作客車路士的聯賽及下周中對曼聯的聯賽盃4強戰的兩仗勢受影響。

除了英超賽事，英格蘭低組別聯賽的賽程同樣受疫情影響，英甲周三（30日）一輪的賽事多達7場賽事延期，當中羅奇代爾（Rochdale）及唐卡士打（Doncaster）未來分別兩場及3場賽事押後。

英超第16輪直播賽程（按圖放大）：

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