【英超】熱刺對富咸開賽前3小時延期　利物浦雙雄主場看台再關閉

英國新冠疫情近日再度升溫，繼愛華頓對曼城的英超聯賽延期，由熱刺主場鬥富咸的賽事，富咸方面向賽會提出押後的要求，今輪第2場賽事因疫情關係而延期。

英超「冬日快車」年底成為球迷們的良伴，今年卻遇上新冠疫情夾擊，使英超增添不少變數。原本周一（28日）深夜上演的愛華頓對曼城，因為「藍月亮」隊內出現群組爆發，故向賽會提出押後賽事的申請，最終在開賽前4小時宣布延期再戰。

曼城賽前驗出多名球員確診 作客愛華頓開波前4小時叫停

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富咸方面出現群組爆發，周三深夜鬥熱刺的賽事需要改期。（Getty Images）

今輪作客熱刺上演另一場「倫敦打吡」的富咸，賽前與曼城遇上相若的處境，因隊中出現多個確診個案，開賽3小時前正式宣布延期。

富咸近4場賽事全數打和，對上一輪賽事於「拆禮物日」主場對修咸頓，主帥柏加因成為密切接觸者，該仗未有在場邊督師。富咸方面向賽會申請延期，隊中大有機會已出現群組爆發，周日作客般尼的護級大戰甚有可能同樣押後。

富咸主帥柏加早前接受隔離，改由教練團隊場邊督師。（資料圖片／Getty Images）

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熱刺對富咸一仗原定在當地時間黃昏6點開波，卻在開賽前3小時才確認押後的消息，熱刺主帥摩連奴當然有話兒，透過近日他最喜愛的發聲渠道Instagram表其不滿。「摩佬」上載一條在球會內的短片，片中的摩帥「戙起」雙腳，其他工作人員亦坐在大堂中「等運到」。摩帥及後放大電視中的時間，當時已是下午兩點，惟他依然未知賽事會否如常進行，並諷刺英超果然是世界上「最好的聯賽」。

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另外，英國全國疫情繼續嚴峻，當地政府宣布由午夜起提升利物浦市的防疫級別，由原本的第二級提升至第三級，換言之原本依然可以容納球迷的利物浦及愛華頓，如今亦要關閉看台，英超全數球隊暫時未能讓球迷入場，再度迎來閉門作賽。