行山｜3日內走遍香港100高峰！吳俊霆、羅楚健發揮驚人體力與意志

曾登上珠峰的攀山家吳俊霆與超馬跑手羅楚健，今早登上西貢的蚺蛇尖，成功在3日內登上香港最高的100座山峰！他們由12月31日早上11時起，從大嶼山的深坑瀝出發，走遍港、九、新界高峰，至今早完成西貢的幾座高山，創下這項驚人紀錄。
【行山】珠峰攀山家吳俊霆挑戰香港100高峰 除夕起步目標3日完成
吳俊霆目標在3日之內登上香港100座最高的山峰，為香港移植運動協會籌款。吳俊霆出發前說：「我會有3日的時間，不眠不休，去完成攀登香港最高的100座山峰。扣除橫越島嶼及山區的車程，總距離仍超過200公里，總攀升約24000米，大概等於連續攀登3次珠峰的高度。」
12月31日：征服大嶼山群山
12月31日上午11時，吳俊霆及羅楚健在大嶼山的深坑瀝出發，開展3日行香港100日之旅。15分鐘後，兩人抵達大磡森，之後他們續走靈會山、羗山，至中午12時半前抵達觀音山。下午1時多，兩人抵達象山，吳俊霆笑言：「想不到象山頂像街市那麼多人。」但他們更想不到的是，那些山友都認得兩人，知道他們為慈善挑戰100山，紛紛為兩人加油。
下午2時多，他們先到獅子頭山，看到正在維修的天壇大佛，之後前往木魚山，經蓮花山，在下午3時多抵達彌勒山，完成了10座山。他們之後登上大嶼山最高峰的鳳凰山，再用了十多分鐘落了閰王壁，在4時40分經過一線生機，到達狗牙嶺，接着在下午5時去到中狗牙嶺。狗牙嶺的落山路相當險要崎嶇，吳俊霆不建議山友摸黑經此路下山，很幸運地，他們的速度比預期快，不用摸黑落狗牙嶺。
【吳俊霆與羅楚健走過大嶼山群山】
在除夕入黑前，兩人抵達長屻山，隨黃昏氣溫下降，他們都開始添衣。他們之後去到伯公坳，大約7時半上到大嶼山第2高峰大東山，吳俊霆當時表示山頂非常寒冷，說不定氣溫只有攝氏0度。7時45分，兩人抵達二東山，吳俊霆表示很多人在山上露營，等待元旦日出，他說：「望落去幾多燈，好多人露營，我們在路上都經過了8個營，有些人還帶了燈飾，我們就沒有，我們正在捱苦。」
大約半小時，兩人去到另一座蓮花山，之後摸黑連走三山台、鴨腳瀝、牛牯膊、薄刀屻，之後再往婆髻山。在晚上11時前，他們抵達老虎頭，再去和尚峒，完成大嶼山的山頭。
1月1日：走遍大帽、八仙群峰
在元旦倒數中，兩人坐車到荃灣，在凌晨登上針山，其後再到禾塘崗，吳俊霆見到大帽山道的車龍，他說：「你睇下大帽山塞車塞到，我們都是行上來，（車）停到不動了。」凌晨2時多，他們去到妙高台，2時半抵達禾秧山，並在3時前抵達香港最高峰大帽山。離開大帽山後，他們抄小路入觀音山，再回去四方山，在凌晨5時登走馬崗，吳俊霆當時表示已經「眼瞓到夢遊仙境」，他們之後到燕岩頂，終於征服完大帽山一帶的群山。
天色漸亮，元旦晨曦之中，兩人在上午6時多登上草山。吳俊霆表示比預計慢了半小時，一來途中塞車，二來兩人又凍又想睡。由草山行了大約1小時，在上午8時前，他們上到大埔滘的鹿山，吳俊霆說：「比平時行慢咗好多，因為太眼瞓！」他們離開鹿山後，上車休息了一會，前往北大刀屻，上午10時左右抵達大刀屻。
【吳俊霆與羅楚健在１月１日走過的山峰】
中午前，兩人上到九龍坑山，之後下午開始，先到白燕岩，再上到南山，前往龜頭嶺，之後連走屏風山、黃嶺、犁壁山，在下午4時前抵達八仙嶺的純陽峰。他們用了20多分鐘，就完走八仙嶺，行到仙姑峰。離開八仙群山後，兩人前往吊燈籠，在日落前上到山頂，可以看到日落。
在元旦日的晚上，他們上到沙頭角的紅花嶺，之後到紅花寨，其後趕到元朗，在大約晚上9時半，登上雞公嶺的羅天頂，完成第50個山頭！之後，他們坐車到屯門，在晚上11時多，抵達九逕山頂。
1月2日：挑戰九龍、港島群山
在1月2日的凌晨，他們上到屯門市中心另一邊的青山，經過青山腹地，趕去望后石頂，完成屯門群山。他們在凌晨連走花山頭、轆頭嶺、鱷魚朝天、田夫仔山、蓮花山、花山尾，再登石龍拱。之後，他們可以上車休息一會，到早上開展港島區的旅程。
他們挑戰港島群峰的第一站是扯旗山，再去西高山，遇到山友為他們打氣。他們接住到歌賦山、奇力山、金馬倫山、聶高信山，在中午到紫羅蘭山，再接渣甸山、小馬山、畢拿山，最終經大風坳，登上柏架山，在下午完成港島群山。
【吳俊霆與羅楚健在１月２日走過的山峰】
他們又可以上車休息一會，過海挑戰九龍群山。在下午，他們首先登上較冷門的枕田山，再登東洋山，過去東山，沿象山的山脊，行上飛鵝山，之後去大老山。他們在黃昏行了慈雲山、饅頭墩、雞胸山、獅子山，最後在日落前上到九龍區的尾站筆架山。
在1月2日晚上，兩人回到新界群山，首站是摸黑登上將軍澳後的鷓鴣山，之後前往芙蓉別，再登水牛山及黃牛山，接着去石芽山。
1月3日：以西貢蚺蛇尖作結
幾經辛苦，兩人在午夜前上到女婆山，其後再往鹿巢山及大金鐘，經過彎曲山，登上馬鞍山，再由牛押山及吊手岩下山。在吊手岩上，吳俊霆嘆已經筋疲力盡，他說：「我及楚健除了睡覺之外，都沒有其他奢望了，真是足足兩日半沒有睡覺。」
吳俊霆、羅楚健向最後一峰蚺蛇尖進發。（由受訪者提供）
吳俊霆及羅楚健在1月3日早上約10時半上到蚺蛇尖，平安順利在3日內完成香港100山。（由受訪者提供）
由1月3日清晨起，他們走進西貢半島，連上牛耳石山、岩頭山、石屋山。日出後，他們抵達大枕蓋及牌額山，最後順利在早上約10時半登上蚺蛇尖，在3日內平安完成香港100山之旅。
【吳俊霆與羅楚健在１月3日走過的山峰】
【在2020年，他們都曾經行完香港100山】
張志輝的13日Kill標路線（按圖放大）：
吳俊霆表示要挑戰的香港100高峰列表：
大帽山（957米）、鳳凰山（934米）、大東山（869米）、四方山（785米）、禾秧山（771米）、蓮花山（766米）、妙高台（765米）、彌勒山（751米）、二東山（747米）、鴨腳瀝（722米）、三山台（721米）、馬鞍山（702米）、禾塘崗（702米）、牛押山（677米）、燕岩頂（660米）、草山（647米）、黃嶺（639米）、水牛山（606米）、黃牛山（604米）、飛鵝山（602米）、彎曲山（592米）、純陽峰（590米）、吊手岩（589米）、走馬崗（588米）、雞公羅天頂（585米）、象山（585米）、蓮花山（585米）、青山（583米）、蓮花山（579米）、大老山（577米）、牛牯膊（574米）、大刀屻（566米）、鱷魚朝天（559米）、扯旗山（552米）、犁壁山（550米）、觀音山（546米）、東山（544米）、石芽山（540米）、狗牙嶺（539米）、大金鐘（536米）、東洋山（533米）、針山（532米）、柏架山（532米）、薄刀屻（529米）、屏風山（529米）、芙蓉別（514米）、仙姑峰（511米）、花山頭（508米）、九逕山（507米）、轆牛嶺（503米）、奇力山（501米）、獅子山（495米）、西高山（494米）、獅子頭山（493米）、紅花嶺（492米）、靈會山（490米）、紅花寨（489米）、慈雲山（488米）、龜頭嶺（486米）、花山尾 483米）、婆髻山（482米）、石屋山（481米）、北大刀屻（480米）、木魚山（479米）、歌賦山（479米）、石龍拱（474米）、南山（472米）、蚺蛇尖（468米）、大磡森（466米）、老虎頭（465米）、和尚峒（465米）、田夫仔山（461米）、羗山（459米）、筆架山（457米）、岩頭山（452米）、象山（449米）、長屻山（443米）、九龍坑山（440米）、金馬倫山（439米）、雞胸山（437米）、白燕岩（436米）、畢拿山（436米）、觀音山（434米）、紫羅蘭山（433米）、渣甸山（433米）、鷓鴣山（432米）、望后石頂 432米）、深坑瀝 430米）、聶高信山（430米）、中狗牙嶺（428米）、牛耳石山（425米）、小馬山（424米）、吊燈籠（416米）、鹿巢山（414米）、饅頭墩（413米）、枕田山（411米）、牌額山（409米）、大枕蓋（408米）、鹿山（407米）、女婆山（399米）