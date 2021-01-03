行山｜3日內走遍香港100高峰！吳俊霆、羅楚健發揮驚人體力與意志

曾登上珠峰的攀山家吳俊霆與超馬跑手羅楚健，今早登上西貢的蚺蛇尖，成功在3日內登上香港最高的100座山峰！他們由12月31日早上11時起，從大嶼山的深坑瀝出發，走遍港、九、新界高峰，至今早完成西貢的幾座高山，創下這項驚人紀錄。

【行山】珠峰攀山家吳俊霆挑戰香港100高峰 除夕起步目標3日完成

吳俊霆目標在3日之內登上香港100座最高的山峰，為香港移植運動協會籌款。吳俊霆出發前說：「我會有3日的時間，不眠不休，去完成攀登香港最高的100座山峰。扣除橫越島嶼及山區的車程，總距離仍超過200公里，總攀升約24000米，大概等於連續攀登3次珠峰的高度。」

12月31日：征服大嶼山群山

12月31日上午11時，吳俊霆及羅楚健在大嶼山的深坑瀝出發，開展3日行香港100日之旅。15分鐘後，兩人抵達大磡森，之後他們續走靈會山、羗山，至中午12時半前抵達觀音山。下午1時多，兩人抵達象山，吳俊霆笑言：「想不到象山頂像街市那麼多人。」但他們更想不到的是，那些山友都認得兩人，知道他們為慈善挑戰100山，紛紛為兩人加油。

下午2時多，他們先到獅子頭山，看到正在維修的天壇大佛，之後前往木魚山，經蓮花山，在下午3時多抵達彌勒山，完成了10座山。他們之後登上大嶼山最高峰的鳳凰山，再用了十多分鐘落了閰王壁，在4時40分經過一線生機，到達狗牙嶺，接着在下午5時去到中狗牙嶺。狗牙嶺的落山路相當險要崎嶇，吳俊霆不建議山友摸黑經此路下山，很幸運地，他們的速度比預期快，不用摸黑落狗牙嶺。

【吳俊霆與羅楚健走過大嶼山群山】

+ 8 + 8 + 8

在除夕入黑前，兩人抵達長屻山，隨黃昏氣溫下降，他們都開始添衣。他們之後去到伯公坳，大約7時半上到大嶼山第2高峰大東山，吳俊霆當時表示山頂非常寒冷，說不定氣溫只有攝氏0度。7時45分，兩人抵達二東山，吳俊霆表示很多人在山上露營，等待元旦日出，他說：「望落去幾多燈，好多人露營，我們在路上都經過了8個營，有些人還帶了燈飾，我們就沒有，我們正在捱苦。」

大約半小時，兩人去到另一座蓮花山，之後摸黑連走三山台、鴨腳瀝、牛牯膊、薄刀屻，之後再往婆髻山。在晚上11時前，他們抵達老虎頭，再去和尚峒，完成大嶼山的山頭。

1月1日：走遍大帽、八仙群峰

在元旦倒數中，兩人坐車到荃灣，在凌晨登上針山，其後再到禾塘崗，吳俊霆見到大帽山道的車龍，他說：「你睇下大帽山塞車塞到，我們都是行上來，（車）停到不動了。」凌晨2時多，他們去到妙高台，2時半抵達禾秧山，並在3時前抵達香港最高峰大帽山。離開大帽山後，他們抄小路入觀音山，再回去四方山，在凌晨5時登走馬崗，吳俊霆當時表示已經「眼瞓到夢遊仙境」，他們之後到燕岩頂，終於征服完大帽山一帶的群山。

天色漸亮，元旦晨曦之中，兩人在上午6時多登上草山。吳俊霆表示比預計慢了半小時，一來途中塞車，二來兩人又凍又想睡。由草山行了大約1小時，在上午8時前，他們上到大埔滘的鹿山，吳俊霆說：「比平時行慢咗好多，因為太眼瞓！」他們離開鹿山後，上車休息了一會，前往北大刀屻，上午10時左右抵達大刀屻。

【吳俊霆與羅楚健在１月１日走過的山峰】

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中午前，兩人上到九龍坑山，之後下午開始，先到白燕岩，再上到南山，前往龜頭嶺，之後連走屏風山、黃嶺、犁壁山，在下午4時前抵達八仙嶺的純陽峰。他們用了20多分鐘，就完走八仙嶺，行到仙姑峰。離開八仙群山後，兩人前往吊燈籠，在日落前上到山頂，可以看到日落。

在元旦日的晚上，他們上到沙頭角的紅花嶺，之後到紅花寨，其後趕到元朗，在大約晚上9時半，登上雞公嶺的羅天頂，完成第50個山頭！之後，他們坐車到屯門，在晚上11時多，抵達九逕山頂。

1月2日：挑戰九龍、港島群山

在1月2日的凌晨，他們上到屯門市中心另一邊的青山，經過青山腹地，趕去望后石頂，完成屯門群山。他們在凌晨連走花山頭、轆頭嶺、鱷魚朝天、田夫仔山、蓮花山、花山尾，再登石龍拱。之後，他們可以上車休息一會，到早上開展港島區的旅程。

他們挑戰港島群峰的第一站是扯旗山，再去西高山，遇到山友為他們打氣。他們接住到歌賦山、奇力山、金馬倫山、聶高信山，在中午到紫羅蘭山，再接渣甸山、小馬山、畢拿山，最終經大風坳，登上柏架山，在下午完成港島群山。

【吳俊霆與羅楚健在１月２日走過的山峰】

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他們又可以上車休息一會，過海挑戰九龍群山。在下午，他們首先登上較冷門的枕田山，再登東洋山，過去東山，沿象山的山脊，行上飛鵝山，之後去大老山。他們在黃昏行了慈雲山、饅頭墩、雞胸山、獅子山，最後在日落前上到九龍區的尾站筆架山。

在1月2日晚上，兩人回到新界群山，首站是摸黑登上將軍澳後的鷓鴣山，之後前往芙蓉別，再登水牛山及黃牛山，接着去石芽山。

1月3日：以西貢蚺蛇尖作結

幾經辛苦，兩人在午夜前上到女婆山，其後再往鹿巢山及大金鐘，經過彎曲山，登上馬鞍山，再由牛押山及吊手岩下山。在吊手岩上，吳俊霆嘆已經筋疲力盡，他說：「我及楚健除了睡覺之外，都沒有其他奢望了，真是足足兩日半沒有睡覺。」

吳俊霆、羅楚健向最後一峰蚺蛇尖進發。（由受訪者提供）

吳俊霆及羅楚健在1月3日早上約10時半上到蚺蛇尖，平安順利在3日內完成香港100山。（由受訪者提供）

由1月3日清晨起，他們走進西貢半島，連上牛耳石山、岩頭山、石屋山。日出後，他們抵達大枕蓋及牌額山，最後順利在早上約10時半登上蚺蛇尖，在3日內平安完成香港100山之旅。

【吳俊霆與羅楚健在１月3日走過的山峰】

+ 5 + 5 + 5

【在2020年，他們都曾經行完香港100山】

黃浩輝15日挑戰香港100高峰 裝備不足鏟林上了一課

13日走遍香港百大高峰 山藝教練張志輝變Kill標王

張志輝的13日Kill標路線（按圖放大）：

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吳俊霆表示要挑戰的香港100高峰列表：