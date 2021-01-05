羽毛球｜泰國賽開打前先增3宗確診　印尼著名男雙出發前染疫退賽

世界羽聯羽毛球超級系列賽以隔離泡泡形式，下周一（12 日）在泰國曼谷展開。繼馬來西亞隊與日本隊先後有職球員在出發前染疫後，印尼「Minions」男雙蘇卡梅利祖（Kevin Sukamuljo）亦確診新冠肺炎，與拍檔費拿迪（Marcus Fernaldi Gideon）退出泰國共3站比賽。

世界羽壇因疫情停擺多時，終落實在今月復賽，然而未開打已頻頻傳出壞消息，繼大馬總教練黃綜翰以及日本「球王」桃田賢斗出發前染疫後，再有壞消息。

日本球王桃田賢斗染疫連累全隊退賽 港隊抵泰嚴陣防疫

港隊出發戰泰國公開賽 日本隊驚爆主將染疫全員退賽

桃田賢斗日前才在日本全國錦標賽復出奪冠，這次原以頭號種子重返國際舞台一展身手，惜染疫連帶全隊退賽。（Getty Images）

印尼羽毛球總會今日在官網發布消息，印尼球員蘇卡梅利祖曾在去年12月20日確診，他當時出現失去味覺和發燒徵狀，並一直在家中作自我隔離，惟出發前再作病毒測試依然呈陽性。

男雙總教練Herry Pierngadi表示即使最後測試呈陰性，也不會把他列入名單：「我不會還他參加3站賽事，他不會夠時間準備好，現時他的健康是最重要。」

人稱「Minions」蘇卡梅利祖和費拿迪是男雙世界排名第一，去年3月在全英賽奪得亞軍後一直未有作賽，今次亦無緣征戰泰國3站賽事。而印尼隊其他職、球員昨日已乘坐私人飛機到曼谷備戰。

蘇卡梅利祖（左）和費拿迪是男雙世界排名第一，前者確診未能出戰3站賽事。（Getty Images）

此外，男單世界第3的丹麥名將安頓臣曾在去年12月確診新冠肺炎，已痊癒的他已與球隊抵達曼谷。

香港羽毛隊亦在今站派出7名球員，包括男單伍家朗、李卓耀、女單張雁宜、混雙鄧俊文／謝影雪、張德正／吳詠瑢，是各人自去年 3 月全英賽以來、相隔 9 個月後首次再戰大賽。

上月染疫的丹麥名將安頓臣，已痊癒並已抵曼谷備戰爭冠。（Getty Images）

香港派出7名運動員赴泰國，參加男單、女單及混雙賽事，名單包括（按圖觀看）：

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