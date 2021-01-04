羽毛球｜日本球王桃田賢斗染疫連累全隊退賽　港隊抵泰嚴陣防疫

世界羽聯羽毛球超級系列賽3站賽事以隔離泡泡形式，下周一（12 日）在泰國曼谷展開。馬來西亞隊教練與日本星將桃田賢斗接連在出發前確診，已抵達泰國的港隊總教練何一鳴透露球隊抵埗後已做了新冠肺炎病毒測試並呈陰性，明日將再作測試，「嚴謹是好事，對大家都有保障。」

各隊近日陸續出發前往曼谷備戰，然而繼馬來西亞隊總教練黃綜翰病毒測試結果呈陽性後，世界「一哥」桃田賢斗在出發前染疫，奪標大熱的日本隊全隊緊急棄戰。而大馬隊的其餘39名職球員檢測結果則呈陰性，他們如期出發已抵泰國，但需隔離至本月11日，再接受檢測皆呈陰性才獲准出賽。

男單 世界排名第一的桃田賢斗繼去年在馬來西亞大師賽封王後於當地發生車禍，今年再不幸染疫，未能重返國際舞台一展身手。（GettyImages）

無發燒徵狀隔離中 奧原不怪責桃田

桃田賢斗去年1月在馬來西亞大師賽封王後，在當地發生車禍，日前才在日本全國錦標賽復出，勇奪男單3連霸，這次原以頭號種子重返國際舞台一展身手。據日媒報道，桃田沒有出現發燒等徵狀，沒有返回宿舍的他現在於醫療設施隔離療養中。

作為東京奧運金牌希望，桃田年末、年始在不少電視節目中亮相，據悉都是在兩星期多前收錄，暫時未有相關電視台人員受感染個案。對於日本隊全隊緊急退賽，因桃田確診而無法出賽的2016里約奧運銅牌得主奧原希望在Twitter發文：「現在這個時期，每個人都有感染的機會，不是所有感染的人都有錯。」似乎暗示球迷不要責怪桃田。

奧原又表示，雖然這次日本隊無法成行，但是會與一同經歷考驗的戰友一起克服這個挑戰，「無論如何，祈求不會再有進一步的感染擴散，希望桃田選手早日康復。」

里奧女單銅牌奧原希望發文力挺隊友，暗示不要怪責桃田。（Twitter截圖）

里奧女單銅牌奧原希望在疫情期間增強了肌肉和速度，卻無緣在泰國與世界一姐戴資穎過招。（Getty Images）

港隊抵埗即酒店隔離 何一鳴對桃田染疫遺憾

香港羽毛球隊在今站派出7名球員，包括男單伍家朗、李卓耀，女單張雁宜，混雙鄧俊文／謝影雪和張德正／吳詠瑢，是各人自去年 3 月全英賽以來、相隔 9 個月後首次再戰大賽。

由於當地出現變種肺炎個案，已接近半封城狀態，加上大馬隊球員如期參賽，港隊總教練透露隊中職球員均嚴陣以待，做足防疫準備並穿上「全副武裝」出發。

香港「一哥」伍家朗昨日做足防疫準備出發往曼谷備戰。（伍家朗Instagram）

何一鳴表示落機後已被送往酒店房間隔離，每日3餐都由酒店安排送上房間，待明天再檢測有結果後，才能出房活動練球。

對於桃田復出不久再因確診而退賽，何一鳴坦言感遺憾，「畢竟這是很高水平的比賽，當然與其他隊的競爭都很激烈。我也提醒球員小心點，不要與其他隊近距離接觸，點頭打招呼便可以。」

中華台北隊也「全副武裝」出發，戴資穎（前）自去年3月後首度出國比賽。（戴資穎Instagram）

香港派出7名運動員赴泰國，參加男單、女單及混雙賽事，名單包括（按圖觀看）：