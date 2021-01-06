羽毛球｜泰國賽球手焗食酒店飯盒14日　大馬女神吳柳螢有秘密武器

泰國羽毛球公開賽將於下周二舉行，賽會宣布隔離氣泡中的824名球手、教練及相關人員的新冠肺炎檢測都呈陰性，代表球手終於可以離開酒店房，到球場及健身室訓練。賽會制定了嚴格的防疫措施，例如完成隔離14日前，任何人不得叫外賣，所以球手都做足準備，馬來西亞混雙女神吳柳螢就帶了大量杯麵出征。

吳柳螢及陳炳順是泰國賽混雙的5號種子，他們與馬來西亞隊在兩日前抵達曼谷，進入隔離氣泡。他們在出發前已經獲得陰性檢測證明，來到曼谷後，他們再接受多一次檢測，之後要待在酒店房兩日，等待檢測結果。

吳柳螢在社交網站分享隔離生活，她寫：「酒店會提供健康餐，他們都有另外的送餐服務，但要加錢。這時候不准叫外賣。在這個困難的歲月，食、睡、訓練，不斷重覆。在我獲准到球場訓練前，我要做好準備。」

【吳柳螢的隔離生活】

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無論從留言還是照片，都看得出吳柳螢最關心膳食。她分享行出房門拿食物的短片，還有3張健康餐的照片，飯菜十分清淡。在14日隔離期，球手只能分配到酒店的食物。不過，她已經做足準備，原來她帶了大半個行李箱的杯麵。

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在酒店房等待兩日後，大會宣布在隔離氣泡中的824名球手、教練及相關人員的新冠肺炎檢測都呈陰性，球手終於可以離開房間，到球手或健身室訓練。不過，球手也不能自由離開酒店房，他們先要登記訓練時間及活動，獲得批准後才能離開房間。吳柳螢與大馬的隊友今日到健身室訓練。

【港將伍家朗亦有參賽】

在球場，每個場區都會被隔開，每次只准同國家隊的隊員一同訓練。球手只准在球場、訓練場地及酒店3個地方活動。完成14日隔離期後，球手才可以叫外賣。

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