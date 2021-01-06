【港超聯】傳傑志再簽強援戰亞冠　被封黑山伊巴　曾三奪韓職冠軍

今屆港超聯因疫情而停擺，惟轉會消息未有停止，盛傳前韓職FC首爾中鋒、有黑山伊巴之稱的丹贊奴域（Dejan Damjanovic）轉投傑志，消息更獲其家鄉媒體轉載。

據黑山媒體報導，日前離開韓職FC大邱的黑山中鋒丹贊奴域，甚有機會在香港延續生涯，轉投本地班霸傑志，或會是該隊繼簽入前巴塞隆拿青訓產品巴爾拿（Raul Baena）之後，再羅致「超級外援」。

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前巴塞青訓投傑志成超級外援 教練讚攻守兼備

黑山傳媒報導，該國前鋒丹贊奴域很大機會到香港落班、加盟傑志。（網上截圖）

因髮型及踢法跟伊巴謙莫域相似，丹贊奴域早被外界冠以「黑山伊巴」稱號，這位中鋒自2007年起到韓國發展，三度助FC首爾奪得聯賽冠軍，2017年亦曾代表該隊訪港參戰賀歲盃，讓香港球迷留下印象。

丹贊奴域在效力韓國聯賽多年，已射入近200個入球。（Getty Images）

丹贊奴域先後效力過水原藍翼及仁川聯等韓國球會，合共射入接近200個入球，2010年贏過韓職年度球員獎項，曾被媒體形容為韓國足球史上最佳外援。縱使這位東歐射手今年7月將滿40歲，若傳聞屬實，其經驗或有助傑志出戰應屆亞冠盃賽事。

今屆亞冠盃改制，傑志在朝鮮球會未獲發牌下，有望奪得一席直入分組賽資格，但傑志至今仍未收到有關確認參賽資格信件。亞洲足協安排亞冠分組賽於今年1月27日抽籤，並在2月中展開比賽，惟在疫情持續下，一切仍存變數；當局或考慮東亞區賽事在中立場上演。

傑志在2018年曾破天荒簽入前世界盃金球獎得主科蘭，重溫這位射手的一舉一動：

+ 3 + 3 + 3

港超其他合符超級外援資格的球員：

+ 9 + 9 + 9

而亞洲足協踏入2021年亦以新面目示人，為旗下賽事——亞洲盃、世界盃亞洲區外圍賽、亞冠盃、亞協盃、U23亞洲盃及女子亞洲盃推出全新標誌，希望為賽事注入新鮮感。