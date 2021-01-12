【英超熱話】奧斯爾又玩你問我答　明言登陸土耳其只投費倫巴治

被阿仙奴打入冷宮的德國中場奧斯爾，聯賽有賽事與否也與他無關。奧斯爾近日再度在社交網站大玩「你問我答」，球迷叫他揀選曾經合作過的最佳11人，奧斯爾將自己放進陣容外，亦有一個驚訝的選擇。 開放問題，當然不少球迷想問奧斯爾的未來，該名德國中場大賣口乖，盛讚「緋聞對象」費倫巴治是「土耳其皇馬」，難道登陸土超又近一步？

奧斯爾今季被剔出阿仙奴的大軍名單，在足球場上不見的奧斯爾的身影，只好轉戰另一「戰場」，該名德國中場不時在社交網站與網民們互動，日前再度發起「你問我答」。

開放問題，球迷的提問種類繁多，從奧斯爾的德國國家隊經歷，問及阿仙奴當年主帥雲格，再到C朗拿度及美斯二揀一，奧斯爾悉數回答，有求必應。

阿迪達堅持不讓奧斯爾歸隊 望德國中場一月離阿仙奴

奧斯爾想幫阿仙奴但愛莫能助 直言想念父親一樣的雲格

奧斯爾繼續被阿仙奴雪藏，很久未見過他在場上的英姿。（資料圖片／Getty Images）

【奧斯爾「嘆世界」式後備席】

奧斯爾與兵工廠剩下最後半年的合約，即使繼續留隊，結局也許相同，繼續在家中支持球隊，所以盛傳奧斯爾加盟土耳其班霸費倫巴治。

轉會必然是熱門問題之一，被問及完約後會否繼續球會生涯，奧斯爾明言在掛靴前有兩個聯賽他想出戰，就是土耳其及美國，並直言若果轉戰土耳其，費倫巴治是唯一選擇，事關該支老牌球會對他甚有意義，「雖然我在德國長大，但我一直也是費倫巴治的球迷，費倫巴治是土耳其最大的球會，對我而言就像是『土耳其皇馬』一樣。」

對奧斯爾而言，費倫巴治的地位昭然。（資料圖片／Getty Images）

大家有留意奧斯爾社交網站的話，都知道奧斯爾十分關注球隊的近況，主帥阿迪達近日以伊美路維（Emile Smith Rowe）擔任「10號位」，效果立竿見影，戰績立即反彈，奧斯爾對師弟評價同樣正面，「他（伊美路維）在過去數仗出任進攻中場，效果即時出現，再度證明10號球員在現今足球的重要性。」

若果在熱刺或掛靴兩方面選擇的話，奧斯爾依然果斷回答，當然是退休，可見他骨子裏仍然流着槍手的血。

小將伊美路維取代奧斯爾擔任進攻中場，阿仙奴的戰績隨即反彈。（資料圖片／Getty Images）

奧斯爾在阿仙奴效力多年，曾與不少高質素球員合作，被問到在兵工廠共事過的最強11人，奧斯爾的選擇當然有「老死」哥拉辛拿斯，現任隊長奧巴美揚及當年狀態巔峰的阿歷斯山齊士當然入選。在門將上竟然有出人意表的選擇，奧斯賓拿擊敗施治及尼奴，成為奧斯爾的心水門將。

奧斯爾合作過的最強11人：

+ 5 + 5 + 5

【阿仙奴陣中高薪球員】（按圖放大）