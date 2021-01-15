新冠肺炎｜梅利赴澳前確診出戰澳網成疑　陸克萊成第5名染疫車手

新冠疫情未止，國際體壇如常運作，延至2月舉行的澳洲網球公開賽，一眾出戰球手需要接受兩星期的隔離。英國名將梅利出發前，突然驗出確診新冠肺炎，能否如期出戰澳網成疑。 另外，F1法拉利車隊車手陸克萊，同樣在社交網站宣布病毒測試呈陽性，成為第5名染疫的車手。

新冠疫情沒完沒了，自疫情爆發以來一直「封關」的澳洲，將在下月舉行疫情下的首個國際賽事，澳洲網球公開賽將在墨爾本開打。為了確保減低病毒傳入當地的可能性，所有入境的參賽球手，先要接受兩星期的酒店隔離，確認沒有染病才可參賽。

賽季勢延期 澳洲站料未能如期上演 巴林站或成揭幕戰

世界排名123位的英國名將梅利（Andy Murray），今年以外卡球手身份參賽，希望在闊別一年後再戰澳網，不過梅利在出發赴澳洲前遇上最大問題，並非一直纏擾他的傷患，而是病毒。梅利原定今周內前往墨爾本，卻在出發前的病毒測試中驗出呈陽性反應，打亂該名33歲球手的計劃。

梅利出發赴澳洲前確診，打亂他出戰澳網的部署。（資料圖片／Getty Images）

澳網賽會透過官方Twitter證實了梅利染疫的消息，並祝願他早日康復。英國《每日郵報》透露梅利只是有輕微病徵，情況不算嚴重，如今已在家中接受隔離。據悉，英國國家網球中心出現小型的群組爆發，梅利正是從中受感染。

不少球手近日已準備前往澳洲，當中夏納及姬維杜娃等球手已抵達當地，等待完成14日隔離後仍有時間操練。如今距離開賽還有23日，梅利在日內康復相信亦趕及尾班車出戰，惟病癒後狀態亦是一大問題。

梅利力爭相隔一年再戰澳網。（資料圖片／Getty Images）

新冠病毒繼續侵襲體壇，F1同樣無可倖免，除了澳洲站及中國站先後延期外，再有車手在休季期間確診。法拉利的陸克萊早前透過社交網站公布自己染疫的消息，表示身體狀況可以，並有輕鬆症狀，他將留在摩納哥的家中隔離治療。

陸克萊已是第5名F1車手確診，早前的佩雷斯﹑史杜爾﹑咸美頓及諾里斯同樣先後染上新冠肺炎。

陸克萊自行公布染疫，成為第5名確診車手。（資料圖片／Getty Images）

5名先後染疫的F1車手（按圖放大）：

另外，英超修咸頓主帥哈辛赫圖出席賽前記者會時，透露隊中的尖刀丹尼艾格斯（Danny Ings）正在隔離，早前的病毒測試亦驗出陽性，更直言有可能在對利物浦一仗時，體內只有病毒。

丹尼艾格斯確診，主帥哈辛赫圖直言可能在對利物浦已中招。（資料圖片／Getty Images）

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