羽毛球．泰國賽｜伍家朗劣勢下連搶7分　挫李卓耀闖4強惡鬥周天成

香港羽毛球「一哥」伍家朗在周五的8強戰，與隊友李卓耀狹路相逢，也意味港隊穩奪4強一席。 兩名港將激戰44分鐘後，「一哥」伍家朗雖一度陷入苦戰，但仍力壓隊友，奪得4強入場券，將與世界排名第2的台灣好手周天成爭奪決賽席位。

港隊在近10個月後再出戰國際賽，在女單的張雁宜首圈止步、混雙組合鄧俊文／謝影雪避免染疫危機無奈棄賽後，躋身8強的伍家朗、李卓耀與混雙代表張德正/吳詠瑢，成為港隊今站奪牌最後希望。被列為7號種子的伍家朗昨日在男單16強賽事，幾經苦戰下以總局數2：1險勝中華台北球手王子維，8強戰與前兩輪均未受太大考驗的李卓耀合演「香港內鬥」。

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伍家朗與李卓耀順利躋身8強，上演「香港內鬥」。（資料圖片）

伍家朗入局慢熱 末段重拾氣勢

此前李卓耀3次與伍家朗對戰均未嘗一勝，今場前者甫開賽便以6：1領先，伍家朗雖一度追近至5：6，但李卓耀隨即再搶攻，領先至14：10。兩人一直拉鋸，至李卓耀領先17：1４時，伍家朗一口氣連取7分，以21：17先贏得一局。

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伍家朗今仗入局慢，次局表現回勇。（資料圖片）

第二局，伍家朗初段打出4：1重拾氣勢，扭轉了首局早段被李卓耀壓制的局面。他在中段一度拉開分差至7分之多，隨後一直控制大局，連取5分領先至19：11，終奠定21：12勝局，以直落2：0 勝出，取得4強入場券。

4強相隔一年再鬥周天成

伍家朗將在4強與中華台北「一哥」、世界排名第2的周天成爭奪決賽席位，後者在同日8強以直落兩局擊敗大馬球手李梓嘉。伍家朗認為首局末段頂住落後的壓力、並保持冷靜，最終反超前，是獲勝關鍵，而將在4強面對「老對手」周天成，他表示：「我們交過很多次手，都好熟悉大家的球路，但差不多一年沒有碰頭過，希望能延續這幾場漸入佳境的狀態，把水準發揮出來。」二人上一次對決，是在去年一月的馬來西亞大師賽16強，當時伍家朗以23：21、21：17擊敗周天成。

同日，港隊混雙組合張德正/吳詠瑢出戰8強賽事，在落後一局下追平局數1：1，然而在關鍵第3局後勁不繼，以16：21、21：15、4：21於8強止步。

李卓耀力戰不敵隊友伍家朗，8強止步。（資料圖片）

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