沙灘排球｜王沛林談拍檔患癌告別多年夢想　望有日合作再戰亞運

2018雅加達亞運轉瞬間已成兩年半前的往事，但對於香港沙灘排球代表王沛林而言，卻是一件從未了斷的心事。 王沛林接受排球媒體《Volleyball World》訪問，坦言仍抱一絲希望，未來可與昔日拍檔劉梓浩完成一屆亞運會。

近年若有留意香港體壇新聞，對王沛林與劉梓浩的熱血沙排故事都會略知一二，兩人自資出外參賽、一步步打出成績、成為首兩位獲體院資助的沙排運動員；2017年先出戰全運會打出香港沙排史上最佳成績，2018年，更出戰兩人的「終極目標」亞運……然而首場賽事後，劉梓浩就因身體不適需返港，最終確診白血病，兩年間曾康復後又復發，一度需眾籌醫療費。

王沛林與劉梓浩的沙排故事：從2017全運會到2018亞運會之前（按圖放大）

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王沛林接受《Volleyball World》訪問，談及自己的排球生涯，並回憶兩場影響他至深的賽事，「第一場是2016年亞洲沙灘運動會，我們3局擊敗泰國隊、成為首支打入8強的香港代表一刻。」另一場，正是2018年雅加達亞運，「那時候，我們正實現自己努力4年以來的夢想，不幸地卻要在首場比賽後退出。」

劉梓浩曾籌募醫療費，獲廣大市民熱烈回應：

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王沛林坦言，劉梓浩患病令他心碎，至今仍難釋懷，「事發後的一年內，我沒什麼動力去進步。我仍然希望，無論有多渺茫也好，有一天，可與劉梓浩完成一屆亞運會。」不過，他亦深明在昔日拍檔抱恙之下，自己必需獨自前進，「我的新拍檔很年輕、也沒太多經驗，我們需要時間去適應……不過，人生如此，體育運動更甚，面對挑戰，必需保持正面。」