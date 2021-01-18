【澳網】72球手被迫隔離　祖高域提出六大訴求　州長斷言拒絕

正所謂「人無事先做到世界冠軍」，澳洲網球錦標賽未開波，已經因接載球手的包機上有人確診，連累球手被隔離14天，人心惶惶兼鬧出政治風波。 「一哥」祖高域代表球手發聲，向賽會提出六大訴求，照顧參賽球員。不過當地政府高官連8屆冠軍都「無面畀」，強硬斷言拒絕。

疫情下的澳網，史無前例以包機分批接載球手、教練、球手相關團隊和傳媒。眾人上機前均對病毒測試呈陰性反應，不料落機時陸續出現確診個案，周日（17日）晚第三架包機飛抵澳洲，再次有乘客中招。三架包機至今合共五人確診，當中包括加拿大球手安迪莉絲古的教練，一個傳媒職員和一個空中服務員。

由於三架包機均有確診者，72個球手全部被強制隔離14天。最初眾人被告知每天可以「放監」外出練習5小時，不過當地部門及後以當地防疫措施為由，規定球手未來14天不能離開酒店房。由於賽事尚有3個星期便會展開，不能離開酒店房令他們無法落場練波，大大影響狀態，故球手均對有關安排十分不滿。

祖高域日前抵達澳洲阿德萊德機場，準備參加澳洲網球公開賽。（Getty Images）

世界排名第一的8屆澳網冠軍祖高域（Novak Djokovic）據報向澳網賽事總監Craig Tiley發信，向賽會提出六大訴求：

1. 為所有球員的酒店房間增設健身及訓練設備 2. 由於有球手抱怨食物水準，要求向精英選手提供有質素的膳食 3. 減少球員隔離日數，增加測試次數確保球員未受感染 4. 准許對測試呈陰性反應的球員和教練及體能訓練員見面 5. 容許球員和教練入住酒店內同一樓層 6. 盡量讓最多球手入住具備網球場的獨立房屋，方便球員練習

【參賽球手抵達澳洲情況】（按圖放大）

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祖高域慘遭州長揶揄「堅離地」

澳網主辦地點墨爾本位於澳洲維多利亞州，當地州長安德魯斯（Dan Andrews）表明，「人們有提出要求清單的自由，但答案是不。」他斷言，事前一切已經說得很清楚，恕不更改。

對於有球星對防疫措施感不滿，他聲稱：「規則適用在他們，亦適用在每個人身上，他們來之前已經被清楚知會，情況就是如此，無人會有特別優待。」他更語帶諷刺地說，「我來這裏不是為如何令這班人跟現實世界接軌作出評論，那不是我的工作。」他重申，球手相關安排全是基於公眾健康考慮，「無論他們怎麼想，應該做的事情便要做。」

對於祖高域的訴求，維多利亞州防疫主管卡莎（Emma Cassar）的口吻更絕： 「對我而言那是個絕對的不。」維多利亞州周一新增4宗確診個案，當地官員指出其中一宗相信來自澳網參賽球手。

澳網│包機再有人確診 球手不滿強制隔離 主辦單位重申如期舉行

祖高域為球手挺身而出反被冷嘲熱諷，圖為他被困酒店內的情況。（影片截圖）

挺身而出反被翻舊帳

祖高域的要求不止被澳洲官員諷刺「堅離地」，網民當然亦不會放過他，重提他主辦賽事「播毒」的臭史。有網民作出會心一擊：「關於主辦網球賽事防疫措施方面，你知道誰的意見我們不用理會？曾主辦表演賽的祖高域。」

過去一年祖高域是非多多，一方面他在2020年6月「好心做壞事」，在塞爾維亞及克羅地亞辦表演賽，卻因賽事輕視防疫工作導致群組爆發，他本人和妻子二人亦同告染疫，受盡千夫所指。繼而在2020年8月退任職業網球員工會會長一職，計劃另起爐灶，結果連費達拿和拿度兩大球王亦出言批評。到同年9月的美網，又因發脾氣擊走網球時誤中司線員被球證DQ出局。

踏入新一年參加不一樣的澳網，企圖捍衛球員利益又受到冷嘲熱諷，祖高域看來仍未轉運。

澳網︱醫生曾勸退 英國八指球手不認命闖正賽 「希望啟發別人」

祖高域向澳網賽會發出六大要求，被網民揶揄他曾主辦表演賽「播毒」，意見根本不用理會。（Twitter）

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