【MLS】碧咸撬老友過檔教波　大讚菲臘尼維利是天生領袖

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-19 13:24

碧咸做班主的美職聯（MLS）球隊國際邁阿密，滿腹鴻圖大計卻有點眼高手低，戰績與目標有一大段距離，新一季他特別將由細玩到大的老友菲臘尼維利撬過檔，出任球隊主帥。 菲臘仔為老友提早半年跟英格蘭女子國家隊解約，他能否成功幫助「萬人迷」在美國大出一片江山？

碧咸與菲臘仔在曼聯相識於微時，兩人均是92年班（Class of '92）一員，場內一起踢波，場外跟其他「七小福」成員一起當童年時效力的沙福城老闆和在曼徹斯特投資酒店。「萬人迷」由始至終無意當教練，一開始已立定主意做老闆，並在邁阿密得償所願。

要找一個信得過又合適的人選當主帥人殊不容易，以蒙特雷教練迪亞高阿朗素（Diego Alonso）執教第一個球季，高薪請來阿根廷前鋒希古恩加盟總算成功晉身季後賽，可是首仗即落敗未能晉身主賽圈，在美職26支球隊中排第19，東岸14隊中排第10，跟碧咸一心爭標的目標有一定距離。

碧咸找來老友菲臘尼維利當國際邁阿密主帥。（路透社／資料圖片）

【史上最型班主——碧咸】（按圖放大）

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七小福教波無個掂？ 菲臘仔最似樣

「七小福」一眾老友之中，加利尼維利短暫執教西甲華倫西亞後失敗收場，史高斯執教乙組仔奧咸7場後便劈炮。畢特由曼聯足球學校總監到一隊發展主管，似乎想在幕後發展居多；傑斯曾以看守領隊身份帶領曼聯4場卻在壓力下痛哭，如今執教威爾斯國家隊，早前又爆出醜聞。想來想去，只有執教英格蘭女子國家隊3年的菲臘尼維利「最似樣」。

菲臘仔原本希望完成合約才離隊，不過為老友碧咸只好提早半年離隊。菲臘仔跟國際邁阿密簽約兩年，碧咸大讚對方是「天生領袖」，「我深知他的為人：正派、忠誠、誠實，而且工作能力和效率高超，任何曾跟菲爾一起工作的人都知道他是個天生領袖，我認為現在是合適時機讓他加盟。」

他希望菲臘仔能以本身足球閱歷和經驗提升球隊，「菲爾跟我在曼聯青年軍相識於微時，一起被足球最優秀的領袖訓練出來，擁有相同的足球基因，經營球會時我一直希望注入那些價值觀。」

碧咸在Instagram公布菲臘尼維利出任國際邁阿密主帥的好消息。（Instagram@DavidBeckham）

【碧咸與菲臘仔由細玩到大相簿】（按圖放大）

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雙劍合璧 一起打江山

菲臘仔自言對加盟國際邁阿密感到高興，「這是一間很年輕的球會，進步空間良多，我已預備好挑戰自己、我的球員和身邊每一個人，跟大家共同成長和建立一支引以自豪的具競爭力足球文化團隊。」他表示，美國作為一個熱愛足球的市場，值得擁有一支表現穩定並具備勝利者思維的球隊，「我很期待展開工作」。

對於離開英格蘭女子國家隊，他讚賞隊中部分球員是他見過最具天份的，亦令他身為教練得到挑戰和成長，「我很感激他們帶來美好共同回憶」。菲臘仔提早離任，最大影響相信是球隊正積極備戰的東京奧運，女子國家隊必須盡快找尋替代人選領軍，為奧運作好準備。

【有機會加盟國際邁阿密的巨星】（按圖放大）

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誰將加盟國際邁阿密？

國際邁阿密是碧咸的心血結晶，他最初揚言會向足球界最大牌球員招手，點名想要C朗拿度和美斯。可是最終兩人未見動身，說好的大牌球員亦無影，只有巴黎聖日耳門舊隊友馬度迪（Blaise Matuidi）加入，及後再有巔峰已過卻領頂薪加盟的希古恩（Gonzalo Higuaín）。二人不足以扭轉球隊戰績，今季組軍相信要再花點心思。

不過美斯早前接受訪問前曾說過十分嚮往美職聯，又被西班牙傳媒踢爆已在邁阿密購入豪宅單位，說不定日後真的會加盟碧咸的國際邁阿密。除了美斯之外，哪些巨星最有機會加盟？

從菲臘仔言論可見，他有意將曼聯一套勝利者思維模式注入國際邁阿密，與此同時，碧咸以簽入巨星為目標，似乎想學舊東家皇家馬德里一樣，建立一支「美職版」銀河艦隊。曼聯+皇馬混合版在MLS能否行得通，也許先要看看他能簽入哪些球星。

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