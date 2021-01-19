羽毛球・泰國賽｜李卓耀闖16強遇真庭　重演19年決賽紅館經典戲碼

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-19 18:05

在泰國賽首站8強戰不敵港羽「一哥」伍家朗的李卓耀，今日在次站首圈與荷蘭球手Mark CALJOUW對陣，排名較高的他在落後一局下頂住壓力，最終反勝2：1躋身16強，下仗將惡鬥印尼名將真庭（Anthony Ginting）。

世界排名20的李卓耀與排名低16位的Mark Caljouw首次交手，前者在首局初段意外被壓制，未能跟上節奏的李卓耀被對手連取5分後，一度被拋離9分至5 ：14，陷入苦戰的他其後雖力追至13：20，仍以13：21先失一局。

首局被壓制的李卓耀以13：21先失一局，陷入苦戰。（資料圖片）

李卓耀在次局開始「上力」，初段與對手咬緊比數、互有領先，力圖扭轉劣勢的他積極進攻，連取4分至領先8：4，惟對手3度追平11：11、12：12、13：13，二人在中段展開拉鋸，李一直未能拉開領先差距，他末段連取3分至19：15，並先取得賽點。

李卓耀在次局漸漸找回節奏，未有再被對手拋離分數。（資料圖片）

關鍵局4度「刁時」扳回一勝

進入「刁時」階段後是今場比賽高潮，對手苦苦糾纏並反超前21：20，頂住壓力的李卓耀兩度追平後，最終在4度「刁時」下以25：23扳回一城，把對手逼入決勝局。

李卓耀在找回節奏後回復勇態，第3局初段一度領先7：2，但對手藉他失誤力追至7：8，把比分拉成均勢。戰至19：19，李被追平後未有讓對手有超前機會，冷靜保持節奏，終在「刁時」下以22：20再贏一局，激戰76分鐘、連追兩局後勇闖16強。

李卓耀將在16強惡鬥世界排名第6的真庭。（資料圖片）

紅館反勝真庭成經典「抗爭」戰役

李卓耀將在16強硬撼世界排名第6的印尼好手真庭，二人在2019年曾於香港公開賽冠軍戰交手，當時在比賽場地紅磡體育館附近，警隊與示威者在理工大學爆發激烈衝突，紅館內的二人亦戰況激烈，李卓耀先落後之下，終以局數2：1反勝真庭，在主場贏得個人首個香港公開賽冠軍，成為全城熱話。

香港派出7名運動員赴泰國，參加男單、女單及混雙賽事，名單包括（按圖觀看）：

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