羽毛球．泰國賽｜伍家朗挫世青銅牌　印度球手頻染疫受高度關注

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-20 12:50

香港羽毛球隊主將伍家朗今日（20日）續戰泰國公開賽第2站，首站在決賽未能打破宿命再次敗予前世界「一哥」安賽龍屈居亞軍，短休兩天後出戰32強賽事，以直落兩局淘汰泰國對手王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN）出局，順利晉級。 此外，世界羽聯（BWF）證實印度「一哥」柏尼夫（Sai Praneeth）確診被隔離退賽。

今場是二人首度碰頭，22歲的王高倫曾奪2016年世青賽男單銅牌，伍家朗挾上站首奪世巡賽1000級別亞軍之勇，於首局初段一度領先6：3，其後被對手連搶4分追平，中段再度領先的伍家朗未能拉開比數，戰至17：17時，他一度被對手反超前19：17 ，頂住壓力的伍成功搶得「刁時」，最後以22：20先贏一局。

伍家朗在今站首戰以直落兩局擊敗對手，取得16強資格。（資料圖片）

次局連攻6分奠勝

首局被東道主對手緊咬比數的家朗，在第2局愈戰愈勇，不讓對手有反撲機會，初段領先5：3後一口氣以扣殺和快攻搶下6分，挾11：3領放優勢的港將乘勢狙擊，對手雖在中段再有得分，但發揮較佳的伍家朗以長打短吊再搶攻，最終不受威脅下以21：12再贏一局，躋身16強。下場將對中華台北球手王子維與南韓許侊熙的勝方。

伍家朗在今站再力爭冠軍之外，亦需繼續爭奪月底的年終賽資格。（資料圖片）

張德正／吳詠瑢打足3局 首圈止步

同日，港隊混雙拍檔張德正／吳詠瑢在32強亮相，世界排名37位的他們面對高7位的加拿大對手余智華／吳宛菱，首局已被對手主導賽事，一度落後1：8，其後雖追近至4分差，但失誤較多下，被對手一口氣連攻6分，以12：21先失一局。

次局，力圖反擊的港隊在初段與對手保持均勢，中段更連搶7分，一舉反領先至13：9，對手藉穩定發揮力追至17平，但港隊末段冷靜處理回球，終以21：18追回一局。進入決勝局，港隊在一度領先3：0下被反超前9：11，其後遭對手再連取6分，終以14：21惜敗，無緣16強。

港隊混雙拍檔張德正／吳詠瑢在追回一局下以1：2惜負。（資料圖片）

印度「一哥」確診 印度隊被高度關切

BWF官方證實，原本預計今日登場的世界第13、印度「一哥」柏尼夫（Sai Praneeth）確診被隔離退賽，同時其室友、世界第14的施里簡夫（Kidambi Srikanth）也因密切接觸者而同時遭到強制隔離退賽。

參加泰國公開賽的印度隊頻頻「出事」，包括首站有前球后妮禾爾（Nehwal Saina）在確診退賽後復賽引發爭議，今周又再有印度球手確診，讓BWF和泰國羽協高度關切，要求印度球手每天進行檢測，出入球場或酒店都受到嚴格控制，預計到2月1日才會解禁。

印度「一哥」柏尼夫原定在今日對戰馬來西亞老將劉國倫。（GettyImages）

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