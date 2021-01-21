羽毛球・泰國賽｜伍家朗上站連剋中華台北雙星　今站被王子維淘汰

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-21 12:57

香港羽毛球「一哥」伍家朗今早（21日）出戰泰國賽第二站16強，直落兩局不敵中華台北「羽球王子」王子維，被對手復仇成功。

世界排名第8的伍家朗在前一站16強，與王子維打到決勝局以2：1擊敗對手晉級，闖入4強後又淘汰世界排名第2的周天成出局，儼如中華台北球手「剋星」。

伍家朗今站與兩位中華台北球手「再續前緣」，再次在16強遇上王子維，若今場勝出的話，大有機會在8強再與周天成交手。

伍家朗今戰再遇上站16強鬥足3局的對手王子維。（資料圖片）

伍家朗領先下遭逆轉

伍家朗在今戰一改入局慢熱問題，初段曾領先4：1，賽前揚言要一雪前恥的王子維反超前5：4後，被伍家朗追至7平。

雙方其後梅花間竹得分，惟家朗兩次失誤被拉開比數，其後更被對手連攻5分逼至落後11：20，並以13：21先失一局。

伍家朗在上站16強與4強先後淘汰中華台北星將王子維與周天成出局。（資料圖片）

陷入劣勢的伍家朗次局初段與對手咬緊比數，但一直未能取得領先，更因失誤被拉開至8 ：12，陷於被動的伍家朗在中段落後至10：18，差距達8分之下未能收復失地，終以11：21再失一局敗陣，無緣8強。

今站成功為自己與隊友周天成復仇的王子維，將在8強與該中華台北「一哥」對壘，爭奪4強席位。

王子維成功復仇，更大有機會與周天成合演「中華台北內訌」。（BWF Twitter）

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