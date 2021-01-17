羽毛球・泰國賽｜伍家朗兩局負安賽龍失冠　戴資穎失準不敵馬蓮

相隔近一年，去年在泰國大師賽奪冠的羽毛球港將伍家朗，今日再於「福地」曼谷爭奪2021年首冠。面對前世界冠軍的丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），最終遭對手直落兩局擊敗，無緣冠軍。

泰國羽毛球大師賽煞科戰，肩負港隊奪冠希望的香港「一哥」伍家朗，事隔10個月重返國際賽舞台第一擊即闖入決賽，他與今仗對手、世界排名第4的安賽龍（Viktor Axelsen）過去曾9次交手，都未嘗一勝。

伍家朗在首局被對手壓制。（資料圖片）

往績處於下風的伍家朗，在首局取得第一分領先後，便被安賽龍一口氣連取6分反超前至6：1，家朗沉住氣一步一步追回至7：9，二人在中段展開拉鋸，安賽龍未能再把分差拉開。戰至12：12時，伍被對手連取4分落後12：16，安賽龍頻頻搶攻之下，伍家朗終以14：21先失一局。

世界第8的伍家朗過往對戰排名高4位的安賽龍，9戰未嘗一勝。（資料圖片）

（GettyImages）

次局甫開賽，伍家朗連續取得3分領先3：0展開反擊，但他回擊失誤，安賽龍反超前至8：4，伍家朗其後追至1分差距，兩人打出今局最長來回球，足足36板後，安賽龍再一口氣連搶5分，伍家朗雖一度追至14：17，惟安賽龍未有讓他有反擊機會，最終再勝一局21：14，以2：0鎖定男單錦標，同時宣告伍家朗2021年首戰無緣冠軍。

包括伍家朗在內的港隊球手，下周將再戰泰國公開賽第二站，家朗再爭冠軍之餘，亦需繼續爭奪月底的年終賽資格。

港隊將於周二（19日）出戰同在曼谷舉行的第二站賽事。（資料圖片）

失誤偏多 大熱戴資穎無緣冠軍

女單世界第一的中華台北球手戴資穎，周日在決賽出戰世界排名第6的西班牙名將馬蓮，雙方生涯交手過15次，前者以9勝6負佔上風。但戴資穎在首局多次判斷失誤下，竟以9：21先輸一局，她在次局雖一度憑漂亮扣殺和後場吊球力追，但失誤偏多下仍被對手壓制，戴在末段調節手感連追3分至16：19，但最終仍以16：21連失兩局，無緣以冠軍迎接賽季重啟。

戴資穎今仗失誤頻頻，最終連失兩局無緣冠軍。（資料圖片）

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