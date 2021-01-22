【行山】陳婉衡首次行夜山登紅香爐峰　維港美景前享用肥牛火鍋

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-22 12:34

藝人陳婉衡（Alycia）昨晚在社交網站分享，第一次行夜山，還在山上享用一個自煮麻辣火鍋。多名網民留言提到廚餘及垃圾問題，有人提醒她，食完之後不要將湯底周圍倒，也不要留下垃圾。

陳婉衡昨晚在Instagram上載了多張行山照片，見到她穿上長袖衫及長褲，戴上冷帽，還準備了頭燈行夜山，有網民認得她行的地方是港島的小馬坑及紅香爐峰。紅香爐峰220米高，在北角寶馬山後，在山頂可以觀看銅鑼灣、灣仔、中環及尖沙咀一帶的維港兩岸景色。

【陳婉衡行夜山打邊爐】

陳婉衡今次行山，最受關注的並非其身材，或者行山路線景色，而是她上山開餐。她帶了一個「麻辣嫩牛自煮火鍋套餐」到山上享用，她還分享了一段將肥牛配料加入火鍋的短片。她留言：「冇諗過喺山上面都可以食到一個熱辣辣嘅麻辣火鍋。實在太幸福啦！」

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網民紛紛關注陳婉衡如何處理食完的火鍋，其中最多讚好的回覆是叫她「啲湯唔好周圍倒」，亦有網民問她「有冇帶走自己嘅垃圾」。陳婉衡並沒有回應網民的留言。如果真的上山享用自煮火鍋，請不要將湯底及廚餘倒在郊野之中，最好將所有垃圾及廚餘帶離郊外處理。

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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